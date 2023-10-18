MLB／王牌Scherzer準備好了！遊騎兵再贏就聽牌 太空人不能輸
美國職棒大聯盟季後賽，季中從紐約大都會被交易至德州遊騎兵隊的賽揚強投Max Scherzer，即將在明天關鍵的G3登板先發，遊騎兵只要贏球就能取得壓倒性的3:0聽牌優勢，而這也是Scherzer自9月13日因右肩大圓肌輕度拉傷後，復出的第一場比賽。
實習記者陳品翔/綜合報導
「當受傷之後，我知道我將迎來四到六週的空窗期。」Scherzer說。「例行賽是肯定沒辦法上場了，但第二天我又回到了訓練之中，因為我知道我們擁有一支可以與任何球隊競爭的團隊。我有機會趕上季後賽，我將盡我所能讓自己處於適當的位置，以便能在球隊需要時及時趕上。
對於Scherzer的傷癒歸隊，總教練Bruce Bochy表示，Scherzer在過去的日子裡一直在努力調整，希望能夠重返投手丘，在美聯分區系列賽對陣金鶯隊之前，他幾乎就可以上場。但Bochy和教練團擔心如果太急著歸隊，可能會出現潛在風險，因此在面對金鶯隊的系列賽並未讓Scherzer出場投球。
「我意識到明天將面臨挑戰，但我的工作就是準備好並充分發揮。」謝爾澤說。「季後賽總是很珍貴的。沒有一種方法可以說在季後賽出場的感覺，我正在為冠軍戒指而戰。在生活當中所做的任何犧牲，在整個休賽期付出的所有努力，都是為了達到這一刻。」
Scherzer也承認，他並不確定在缺席這麼長時間後，自己在投手丘上的感覺如何，但他已經準備好出賽，並努力幫助遊騎兵隊獲勝。