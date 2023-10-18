科技日秀全新MODEL N　劉揚偉喊話傳統車廠：可利用鴻海優勢

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劉揚偉表示，這兩家公司他們結合鴻海強大的供應鏈管理、獨有的規模經濟和創新製造，我們和合作夥伴將一同攜手改變這個產業的遊戲規則。他同時也預告鴻海即將迎來50周年，明年成立半世紀的慶祝活動將盛大展開，而今年鴻海科技日想先和大家分享：智慧城市、智慧製造、智慧電動車。
劉揚偉指出，鴻海的軟體平台 CityGPT，它將扮演構建智慧城市的關鍵角色，透過打造智慧城市，有效且高效地將城市的居民與企業連結起來。智慧製造方面，鴻海過往以速度和規模聞名，所仰賴的是擁有從最基礎到最先進的製造流程技術。鴻海正在推出基於生成式人工智慧和機器人技術打造的平台和標準，這些平台和標準可以複製應用到各個生產廠房中。
他強調，因為生產製造的流程中，每次的運作都不能有故障或缺陷。公司說的製造，是生產數千個小元件並將它們裝進非常狹小的空間裡，若缺乏強大的感測技術、光學元件和精準的自動化能力，是不可能實現的
鴻海對於智慧製造的要求十分嚴格，舉例來說，這就像在人類頭髮十分之一大小的空間上，策劃一場完美的世界盃決賽，深具挑戰。現在鴻海正在從一家製造服務公司轉型為平台解決方案供應商。這個過程，看看我們如何用智慧製造支持智慧電動車的發展，大家就會明白。
同時今天也會有最新的電動車款 MODEL N，透過這款新型電動車，鴻海展現了全方位的垂直整合能力，同時他也要向傳統汽車公司喊話，「這是未來你們可以充分利用鴻海的優勢。」在短短的3年內，鴻海相繼推出了一系列引人注目的產品，包括高級商務房車、跨界休旅車、SUV、皮卡、商用巴士和商用廂型車。
鴻海的 CDMS（委託設計製造服務）商業模式為汽車產業提供完整且能客製化的解決方案。這種商業模式能大幅減少投入的成本，並且縮短上市時間。而這兩點正是決定未來電動車成功的關鍵要素。
劉揚偉透露，今天早上大家將會深入了解鴻海的電動物流車，而在下午，將認識LEO，也就是鴻海的低軌道衛星。這顆衛星已經完成裝箱，預計下個月升空。在此之前，鴻海電動車、半導體兩大策略長關潤（Seki）、蔣尚義也將針對未來策略分享他們對電動車及半導體產業的洞察和見解。