今年歲入估超收上千億！全民期待再「還稅於民」　財長這麼回答

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對此，財政部長莊翠雲則表示，全國歲入實收達預算90%，中央數也達94%，財政部內部預估10月底可達到預算數，11月、12月會超過預算數，但超過金額有多少？估計1千億以上，但沒有4千億這麼多。
莊翠雲也解釋，預算數編列與實徵數有差異，今年情況主要是因民間消費熱絡，營業稅9月底中央已達預算數99.6%，主要是疫後消費及普發6千元讓消費更熱絡，加上綜所稅也達標，與薪資所得提高及利息扣繳額也提高有關，但這都是好現象。
不過，賴士葆認為，今年歲入超收沒那麼少，至少3千億以上，因為現在已超收1600億元，怎會只有1千億，要財政部不要把自己看扁，他知道財政部「預算編特別少」的用意，他認為，財政部明年歲入預算編列至少要增加1千億元。莊翠雲回應，這要相當謹慎，也要能收得到才行，而且編列預算制度已有改變，明年歲入預算約增加5%，增加約1200億元。
賴士葆則說，1年總預算約2兆7千億元左右，去年就超收4500億元，增加10%，明年預算數只增加1千億很客氣了，若不增加又要「還稅於民」，財政部要不要二擇一，不要只增加1000億元，到時實徵數又增加一堆，又要還稅於民，我們是相當歡迎。莊翠雲則強調，財政健全及財政韌性很重要，若實徵數超過預算數，財政部希望減少舉債，增加還債，累計財政量能是有幫助的。