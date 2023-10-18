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緬甸2名高官涉電詐！在當地當詐騙集團頭目　遭中國警方通緝

▲中國警方公開通緝2名電訊網絡詐騙犯罪集團頭目，並開始查緝電詐。（示意圖／翻攝自微博）
▲中國警方公開通緝2名電訊網絡詐騙犯罪集團頭目，並開始查緝電詐。（示意圖／翻攝自微博）

國際中心賴正琳／綜合報導

隨著中國電詐產業鍊電影《孤注一躑》大賣，大眾對現實中的詐騙產業鍊關注更大。中國警方近期公開通緝2名電訊網絡詐騙犯罪集團頭目陳岩板（又稱鮑岩板）、肖岩塊（又稱何春田），懸賞通告顯示兩人在緬甸撣邦第二特區分別任建設部長及縣長，緬甸軍政府則在16日表示將撤除此兩人的官職，引發國際社會譁然。

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惡名昭彰的緬甸KK園區便位於緬甸北部苗瓦迪，這兩名通緝犯身兼官職，卻帶頭當詐騙集團頭目，且買了中國籍身份，是為了「逃亡」用途。10月12日中國警方公告，陳岩板和肖岩塊長期組織開設詐騙窩點，實施針對中國公民的電訊網路詐騙犯罪活動，詐騙金額龐大、性質極為惡劣。且兩人都是緬甸的高官，陳岩板是現任緬甸佤邦建設部長；肖岩塊則是現任緬甸佤邦勐能縣縣長，二人分別在中國廣東河源市和雲南普洱市有戶籍。

16日緬甸佤邦聯合黨中央委員會公開發文表示，建設部長鮑岩板（陳岩板）、勐能縣縣長何春田（肖岩塊）被中國公安通緝，兩人身為佤邦高級幹部觸犯中國相關法律、法規，此事件對佤邦在國際和周邊地區造成了巨大的負面影響，也間接影響了佤邦與鄰國的政治互信及友好往來。為挽回佤邦政府聲譽，維護與鄰國的友好關係，決定撤銷鮑岩板佤邦聯合黨政治局委員職務，開除黨籍、軍籍，撤銷佤邦建設部部長職務的處分；撤銷何春田撤銷勐能縣縣長職務。

▲肖岩塊（左）和陳岩板（右）懸賞通告顯示兩人在緬甸撣邦第二特區分別任建設部長及縣長。（圖／翻攝自微博）
▲肖岩塊（左）和陳岩板（右）懸賞通告顯示兩人在緬甸撣邦第二特區分別任建設部長及縣長。（圖／翻攝自微博）
鮑岩板（陳岩板）是佤邦赫赫有名的鮑家四兄弟共同的義子，曾擔任龍潭區區長，後調入佤邦南部軍區擔任獨立團團長。其間，鮑岩板曾帶著警衛連押運毒品，緬甸政府出動3個部隊，在多國觀察員的幫助下抓獲了鮑岩板，但佤邦花費巨額資金將鮑岩板贖回，後擔任佤邦建設部部長。另一人何春田（肖岩塊）曾是鮑家的大女婿。消息人士透露，他們的中國戶籍是準備逃亡中國時使用，沒想到反而讓他們的個資外洩。

外界盛傳緬甸詐騙園區和「官商勾結」脫不了關係，緬甸北方原本是中國「一帶一路」的發展項目之一，獲得大量中國投資，投入金額超過數十億美金。如今卻成了罪犯聚集地、器官買賣黑市、非法詐騙和賭場群聚地，許多華人青年受到「高薪廣告」的誘騙，被騙到當地「當豬仔」。

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