7-11迎接萬聖節！「岩鹽牛奶糖霜淇淋」暗黑登場 買1送1連吃3天
7-11迎接搞怪萬聖節，攜手COLD STONE聯名推霜淇淋新口味，10月23日起開賣「酷黑！岩鹽牛奶糖霜淇淋」，漆黑外表應景萬聖節慶，可選擇甜筒或者脆餅杯，還有每週五六日使用icash pay可享霜淇淋買1送1優惠。另外，「7-ELEVEN酷聖石複合店」也推出玫瑰鹽麻吉冰淇淋，可鹹可甜的香濃還吃得到白色麻吉QQ。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11萬聖節限定美食來了！10月23日起門市開賣期間限定霜淇淋，攜手COLD STONE聯名推黑色霜淇淋「岩鹽牛奶糖風味」，以牛奶糖香醇濃郁奶香、焦糖香作為基底，帶有海鹽優雅層次感，鹹鹹甜甜，並提供兩種餅杯，一班甜筒餅杯售價49元以及酷聖石脆餅杯售價59元，招牌脆餅可壓碎拌入霜淇淋增添口感。
新口味還可搭配每週五六日使用icash pay享霜淇淋買1送1，優惠期間包括10月20日起至22日、10月27日起至29日、11月3日至11月5日、11月10日至11月12日。
同時，7-ELEVEN酷聖石複合店，也將於10月18日起推出「酷黑！玫瑰鹽麻吉冰淇淋」，選用喜馬拉雅山玫瑰鹽搭配香奶冰淇淋基底，漆黑外表為成分單純的竹炭粉製成，可鹹可甜的香濃滋味搭配白色麻吉QQ，2oz售價59元、3oz售價89元。歡慶上市10月20日起至22日，2oz迷你單球、3oz單球冰淇淋買1送1。
全家則是今起至22日限定取件優惠，門市取一件包裹送一張「熱經典拿鐵（小杯）9元優惠券」，取1件即贈送1張，單筆最多可贈送5張，超過5件包裹別忘分批領取，優惠券可兌換至10月29日，優惠券限量200萬組，送完為止。