前八里鄉長攜手餐旅老師妻　推動竹筍健康料理文化

位在新北市八里區左岸觀海大道上有間很特別的餐廳，雖然沒有富麗堂皇的建築外觀，卻是標榜擁有全台唯一全竹筍料理的主題餐廳，由卸下公職的前八里鄉長柯慶長與在大學擔任觀光餐旅廚藝教授的妻子陳欣怡共同研發經營，20年來一直是八里地區頗負盛名的品牌餐廳，在每年5至10月八里黃金筍主要產期，不妨利用休假把握最後的當季鮮筍，前往大快朵頤一番，體驗鮮甜多汁的口感。
記者吳嘉億／新北報導
柯慶長說到，當初為了推廣八里在地農友優質的農特產品，親友還開設以竹筍為主題的創意餐廳，並將綠竹筍推廣列為鄉長任內重要施政方向。在十多年前從八里鄉長、三峽代理鎮長到三峽區長卸下公職退休後，逐漸接手餐廳管理，並與太太共同研究竹筍食譜，藉由妻子書本上的理論基礎與實務，與師傅合作研究推出更好的竹筍料理及美食。
柯慶長指出，八里的綠竹筍，因為水質、土壤、氣候的先天優勢，有著鮮甜多汁的口感，更是饕客口中的「蔬菜中的極品」，名聞全台；其高纖、低脂、零膽固醇的特色，更是現代人所追求的最佳健康飲食，餐廳並採購在地八里區農會的綠竹筍，獨特的預冷及真空保鮮技術維持綠竹筍原味口感，確保一年四季都能吃到最新鮮、美味的綠竹筍，搭配包括桂竹筍、烏殼綠筍、甜龍筍、麻筍等品種，依照季節時令推出最新鮮的竹筍菜餚，滿足饕客的需求。
為了呈現竹筍料理的風貌與口感，餐廳還特地推出具有口感又兼具健康的竹筍主題菜色，除了有滿滿一鍋、一盤的竹筍海鮮粥、竹筍炒米粉為主食外，還搭配竹筍扣肉、涼筍拼盤、竹筍海鮮羹、三杯竹筍、泰式海鮮竹筍等創意料理，有別於一般餐飲會館多油多炸高熱量的菜餚，滿足現代人追求健康與養生的飲食文化。
在餐廳隔壁的五星級觀光飯店今年度正式營業後成為八里的新地標，提升八里的觀光發展，許多國內外的觀光客慕名來到八里左岸，加上原有的新北市永續環境教育中心、八里渡船頭老街、漫步廣場、婚紗廣場的景點，還有沙雕及光雕的活動，不但可以到八里觀賞全台第一夜景又能品嚐在地風味竹筍美食，保證讓遊客流連忘返，久久無法忘懷。