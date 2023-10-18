台積電到龍科破局！吳政忠：憂居民觀感不良、園區擴建案會持續

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立法院教育文化委員會今天邀請國科會主委吳政忠舉行業務報告並備質詢。
立委萬美玲質詢時指出，龍科三期擴建案是國科會非常重要的議案，地方也全力配合，但台積電已表明不赴龍科三期設廠，想了解台積電事前是否告知國科會？並質疑相關計畫公告太過躁進。
萬美玲提到，國科會日前答詢時表示，龍科三期尚未進入私有地協力架構土地徵收，要到2027年才會進入徵收土地，屆時地方政府角色才會開始吃重，批評不該現在就將責任轉嫁給地方，否則未來推動地方中央合作案時，地方政府會難以配合。
吳政忠表示，龍科三期是由國科會主導、地方政府協助，針對台積電不進駐龍科三期一事，「台積電事前沒有告知」，但對設廠一事確實有意願，據他了解，台積電是國際大廠，猜測是在評估設廠後，看到電視上居民有一些意見，不希望造成地方居民的不良觀感，因而退出。
至於龍科三期計畫是否因台積電退出生變？吳政忠說，龍科是先導計畫而非籌設計畫，過程中要先了解在地居民想法，期程未有太大變化，會持續推動；他也認同，三期預定範圍內有三合院等民生住宅，科學園區發展也要並重地方生態與歷史，會持續和地方居民溝通、跟桃市府保持密切合作，並強調，龍科三期並非只為了台積電，不會因為一家公司不來就不擴建。
至於台積電不來，未來龍科三期是否會縮小規模或取消？吳政忠說，龍科三期將看規模、需求量而定，若需求量不大，擴建太大也沒用，會和居民持續溝通，「找最好的地方，先進製程一定會留在台灣」。