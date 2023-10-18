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加薩醫院遭炸！中東各地爆示威抗議　真主黨將18日訂為「憤怒日」

▲加薩醫院遭炸引發穆斯林民眾的怒火，中東多地爆發抗議示威，民眾高喊支持巴勒斯坦與譴責以色列的口號走上街頭。圖為黎巴嫩首都貝魯特的抗議民眾。（圖／美聯社／達志影像）
▲加薩醫院遭炸引發穆斯林民眾的怒火，中東多地爆發抗議示威，民眾高喊支持巴勒斯坦與譴責以色列的口號走上街頭。圖為黎巴嫩首都貝魯特的抗議民眾。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

巴勒斯坦加薩城（Gaza City）市中心的阿赫利阿拉比醫院（Al-Ahli al-Arabi Hospital），當地時間17日遭遇空襲，傷亡慘重，以色列否認空襲醫院，但醫院遭炸引發伊斯蘭世界的怒火，各地許多支持巴勒斯坦的民眾上街示威抗議，黎巴嫩真主黨（Hezbollah）宣布將今（18）日訂為針對以色列的「憤怒日」，呼籲全球穆斯林民眾抗議，巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（PIJ）也發表聲明，呼籲所有穆斯林民眾以及自由人民，前往自己國家的以色列大使館抗議。

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阿赫利阿拉比醫院被炸引發外界高度關注，原定18日於約旦首都安曼舉行的，美國總統拜登與約旦、埃及和巴勒斯坦領導人之間的峰會因此取消。黎巴嫩真主黨發表聲明，將10月18日訂為針對以色列的「憤怒日」，並稱美國要對這場大屠殺負責，指控拜登出訪以色列就是為了掩護以色列犯下的罪行。

巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織也發表聲明，呼籲所有阿拉伯和穆斯林民眾以及世界各地的自由人民，向自己所在國家的以色列大使館示威抗議，「每個人都有責任參加大規模示威活動，不要離開街道，並與佔領使館和支持它的國家對峙」。巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織宣稱示威是「一項義務和最低限度的要求」，強調任何人都沒有理由忽視醫院遭轟炸的罪行。

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）、約旦首都安曼（Amman）、伊朗首都德黑蘭（Tehran）、伊拉克首都巴格達（Baghdad）、利比亞首都黎波里（Tripoli）等地的街頭都出現示威抗議的人潮，民眾揮舞巴勒斯坦國旗，高喊支持加薩居民的口號，並且譴責以色列，有些憤怒的民眾甚至朝建築物投擲石塊。

在黎巴嫩和伊朗，抗議民眾不僅聚集在以色列大使館前，更湧向美國、英國和法國大使館外表達憤怒。另外土耳其街頭也出現抗議民眾，聚集在以色列大使館外示威。約旦河西岸的巴勒斯坦自治區也爆發抗議，巴勒斯坦人對於巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）的不滿情緒正在升高。

約旦1994年與以色列簽署和平協議，在以色列外抗議的約旦民眾，有人高喊要求廢除和平條約，有人喊出支持哈馬斯的口號，有人要求約旦政府關閉大使館，最終警方動用催淚瓦斯驅散了數千名示威者。


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