加薩醫院遭炸！中東各地爆示威抗議　真主黨將18日訂為「憤怒日」

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巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織也發表聲明，呼籲所有阿拉伯和穆斯林民眾以及世界各地的自由人民，向自己所在國家的以色列大使館示威抗議，「每個人都有責任參加大規模示威活動，不要離開街道，並與佔領使館和支持它的國家對峙」。巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織宣稱示威是「一項義務和最低限度的要求」，強調任何人都沒有理由忽視醫院遭轟炸的罪行。
黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）、約旦首都安曼（Amman）、伊朗首都德黑蘭（Tehran）、伊拉克首都巴格達（Baghdad）、利比亞首都黎波里（Tripoli）等地的街頭都出現示威抗議的人潮，民眾揮舞巴勒斯坦國旗，高喊支持加薩居民的口號，並且譴責以色列，有些憤怒的民眾甚至朝建築物投擲石塊。
在黎巴嫩和伊朗，抗議民眾不僅聚集在以色列大使館前，更湧向美國、英國和法國大使館外表達憤怒。另外土耳其街頭也出現抗議民眾，聚集在以色列大使館外示威。約旦河西岸的巴勒斯坦自治區也爆發抗議，巴勒斯坦人對於巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）的不滿情緒正在升高。
約旦1994年與以色列簽署和平協議，在以色列外抗議的約旦民眾，有人高喊要求廢除和平條約，有人喊出支持哈馬斯的口號，有人要求約旦政府關閉大使館，最終警方動用催淚瓦斯驅散了數千名示威者。
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