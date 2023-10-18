英美情報機構罕見聯合示警！中東危機或引發「本土恐攻威脅」
以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯（Hamas）的衝突，點燃中東多地戰火，加薩醫院被空襲一事更是將穆斯林示威潮推向新一波高峰，英國情報機構軍情五處（MI5）和美國聯邦調查局（FBI）17日罕見發布聯合聲明，警告中東緊張局勢，恐將加劇英美本土的恐攻威脅，近日確實已有相關案件陸續傳出。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《衛報》報導，英國軍情五處局長麥卡勒姆（Ken McCallum）表示，以色列遭受恐怖襲擊後，英國網路上那些相對激進的「自發個體」，可能會以不可預測的方式做出反應，不排除演變成一場曠日持久的衝突。
他與美國FBI局長瑞伊（Christopher Wray）都警告，英美的猶太社區和組織，可能面臨來自孤狼攻擊者、哈馬斯、伊朗武裝分子的威脅，他們不能也不會低估哈馬斯或其他外國恐怖組織，利用這場衝突來號召其支持者，於歐美本土發動襲擊的可能性。
美國過去一週已針對猶太裔美國人或穆斯林裔美國人、機構、禮拜場所，釋放出「威脅有所增加」的警訊。
他們的擔憂並非空穴來風，上週在法國才有激進伊斯蘭分子闖入校園，殺死1名教師、打傷3人，導致法國進入最高安全警戒狀態；美國也發生白人房東因不滿以巴衝突，亂刀刺死6歲穆斯林男童的慘劇。本週在比利時布魯塞爾，還有1名槍手槍殺了2名瑞典公民，雖然尚無證據表明，這次襲擊涉及以色列-哈馬斯的衝突，但當局正在調查兩者是否存在某種關聯。