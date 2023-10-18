赴賴清德廟口開講 吳欣岱：被高嘉瑜助理包圍「令人不解」
民進黨主席賴清德昨日特別安排到東湖進行廟口宣講，並替現任立委高嘉瑜站台、拉抬聲勢，台灣基進參選人吳欣岱昨日也前往活動現場與鄉親互動，並表達唯一支持賴清德延續本土政權，再度引發雙姝交鋒，高嘉瑜今（18）日批評衝場行為是不顧國家副元首安全衝場「最沒品的行為！」吳欣岱則表示，昨日目的是要表達支持賴的立場，僅4人團隊在人行道上發文宣品，卻遭高嘉瑜辦公室人員包圍，甚至有助理遭限制人身自由，「令人十分不解」。
記者陳威叡／台北報導
對於高嘉瑜的指控，吳欣岱表示，兩人在同一個選區，經常都會遇到，台灣基進從今年初以來，就已確立不會推出總統候選人、全力支持賴清德延續本土執政，昨日唯一目的是代表台灣基進重申此立場。
吳欣岱指出，現場只跟鄉親呼籲支持賴清德，也獲得很多鄉親鼓勵加油、互動良好，但仔細看新聞畫面，僅僅4人團隊在人行道上發文宣品，卻遭高嘉瑜辦公室人員包圍，甚至有助理遭限制人身自由，令人十分不解。
至於高嘉瑜稱「票投吳欣岱就是投給李彥秀」，吳欣岱也澄清，過去所有議題表態，無論是美豬、流感疫苗、高端疫苗、AIT擴建等議題，自己的立場和態度都很明確站在李彥秀的對立面，而誰的立場和李彥秀站在一起，大家應該都很清楚。
吳欣岱強調，高嘉瑜應該也非常清楚，從民調分析來看，投給她的選民多數也是柯文哲的選民，是「白大於綠」。台灣基進在對抗馬文君、李彥秀、王鴻薇等親中政客都站在第一線，也絕不會怪罪選民「不支持我就是分裂」，所以港湖沒有泛綠分裂問題，台灣基進盡全力獲得本土派選民認同。