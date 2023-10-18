邀小米發展電動車！泰國總理訪問小米高層 提振泰國經濟
泰國總理賽塔（Settha Thawisin)在本週飛往北京，尋求經貿合作和發展。賽塔重申，他有信心使泰國成為本地區的電動汽車生產中心，並為企業提供支援措施。17日他會見中國小米集團高層，並透露雙方可能會合作。
國際中心賴正琳／綜合報導
泰國政府發言人Chai Wacharonke在17日表示，泰國總理賽塔17日在北京會見小米集團副總裁兼首席財務官林世偉，邀請小米在泰國擴大市場和投資規模。聲明表示，小米正尋找生產地點或設施以支持諸多領域業務增長，其中包括電動汽車。
賽塔17日還與中信集團董事長朱鶴新在北京會晤，邀請中信集團投資泰國五大戰略產業—BCG經濟（特別是農業、食品、醫藥和清潔能源）、汽車（特別是電動汽車）、電子（特別是上游和智慧電子產品）、數位和創意產業，並幫助推動泰國成為國際商業中心。
泰國新任總理賽塔出生於1963年2月15日，是家中獨生子，綽號「Nid」，與5個泰籍華裔富豪家族有親戚關係，一路接受菁英教育長大，並在美國克萊蒙研究大學（Claremont Graduate University）獲得商業管理碩士學位。他曾經是泰國前十大地產開發商之一尚思瑞（Sansiri Plc）的總裁和執行長，他在1994年時就加入剛成立的尚思瑞，一路爬升到高位，擁有多年的商業實戰經驗，雖然政治方面算是素人，但對於泰國當前的經濟難題，商管背景出身的他或許有較大的助益。