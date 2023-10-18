林志玲老公AKIRA宣布好消息！EXILE放浪兄弟12月北流舉辦演唱會
林志玲老公AKIRA宣布好消息！他確定聯手EXILE主唱TAKAHIRO和「EXILE THE SECOND 放浪二勢力」於12月9日在台北流行音樂中心舉辦演「EXILE放浪兄弟」唱會，他們也成為在該場地開唱的第一組日本藝人，AKIRA對此表示：「感到非常榮幸，會讓台灣歌迷見識到放浪一族火力全開的舞台魅力！」
記者陳雅蘭／綜合報導
日本「EXILE TRIBE 放浪一族」以EXILE放浪兄弟為核心，他們9月底出道滿22年，團長AKIRA就宣布要往下一個目標邁進，把只有「放浪一族」才能呈現的舞台推廣到日本以外的地方，以「EXILE THE SECOND 放浪二勢力」加上EXILE主唱TAKAHIRO的限定組合，確定於「台北流行音樂中心」舉辦EXILE放浪兄弟的首場單獨演唱會。
AKIRA對於當上第一組登上北流表演的日本藝人，興奮喊話：「請大家期待，真正的放浪兄弟要來了！」他預告除了將獻唱EXILE的名曲，包括《Choo Choo TRAIN》、《Lovers again》、《Ti amo》、《神祕五金行》中文片尾曲〈NEVER SAY GOODBYE〉等，都將以獨特的形式呈現給大家。
AKIRA也透露屆時「或許」會帶公司其他團體「一起同樂」，EXILE成員則表示期待能在台北吃到更多不同的美食，但最重要的還是要呈現完美的演出給等待許久的台灣歌迷。
《放浪兄弟2023 台北演唱會》將於12月9日晚間6點在台北流行音樂中心舉行，票價分為4980元、3980元、2980元、880元，門票11月5日中午12點在KKTIX網站及全台全家Famiport機台啟售。