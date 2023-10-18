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黃仁勳鴻海日上秀手繪AI智慧世界　幽默預告「晚上夜市見」

▲鴻海科技日今（18）日登場，輝達執行長黃仁勳搭乘鴻海董事長劉揚偉開的MODEL B出場。會上黃仁勳秀出親手繪製的AI未來世界觀點，講述智慧AI時代將對生活產生許多變化。（圖／截取自鴻海官方YT）
▲鴻海科技日今（18）日登場，輝達執行長黃仁勳搭乘鴻海董事長劉揚偉開的MODEL B出場。會上黃仁勳秀出親手繪製的AI未來世界觀點，講述智慧AI時代將對生活產生許多變化。（圖／截取自鴻海官方YT）

記者許家禎／台北報導

鴻海科技日今（18）日登場，輝達執行長黃仁勳搭乘鴻海董事長劉揚偉開的MODEL B出場。會上黃仁勳秀出親手繪製的AI未來世界觀點，講述智慧AI時代將對生活產生許多變化，包括智慧城市、智慧車、智慧工廠，都需要AI與超級晶片。劉揚偉表示，鴻海與輝達兩家公司在自駕技術平台及AI晶片的合作上會更加緊密，並幫助整個產業更快進入人工智慧工廠的新時代，最後黃仁勳離開前，還幽默說「晚上夜市見」，讓現場哄堂大笑。

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劉揚偉問黃仁勳首次搭乘MODEL B感覺怎麼樣？黃說很漂亮，是年輕夫妻或情侶理想中的車子，就像是劉揚偉夫妻檔，此話逗得劉揚偉直拍手。劉揚偉說MODEL B是結合Beauty美型外觀與Beast靈活操作內在，黃仁勳調皮問劉揚偉，「我跟你誰是Beauty還是Beast？」劉揚偉趣答「你（黃仁勳）兼具Beauty跟Beast」，惹得現場哄堂大笑。

黃仁勳表示，他對鴻海所擁有的技術範圍覺得驚為天人，從早期的技術、電力運輸技術、再到半導體，這是很驚人的系統。他強調現在已經來到新的算力革命時代，從過去60年前IBM系統開始，現在已是全新的加速運算時代。而他也大方分享在他眼中所建構的AI世界觀。

會上黃仁勳秀出他親手繪製的畫，說這是和劉揚偉談論合作時所畫的，一旁劉揚偉則說他對這樣的觀點印象深刻。黃說現在的生成式AI演化已經非常厲害，可讓AI學習人類的經驗，並從各式人類經驗中學習取得不同數據，再通過強大的AI超級電腦運算，將資訊傳送到工廠，AI工廠進而產生智慧做出判斷，他強調，未來每個工廠都會有AI智慧系統，而這也是輝達與鴻海合作建造的一塊。

黃仁勳說，會上我們展示的圖畫，可以複製到每個工業，可以是AI工廠、AI機械、AI智能城市、AI智慧車等。他以Model B為例，說裡面有AI智能腦，可以和司機跟乘客互動，也能自動駕駛，若加上AI工廠蒐集更多數據，這台車就能有智能腦。

劉揚偉則說AI工廠的這個概念，是鴻海正在嘗試從製造服務公司變成平台解決公司，相關目標有三個，第一是智能城市平台，第二是智能工廠平台，第三是智能EV平台。黃仁勳說，其中需要強大的晶片運作，他以NVIDIA Grace Hopper Superchip為例說，是將32個晶片連接在一起，為超級晶片，未來AI工廠會有很多這樣的超級晶片。

劉揚偉表示，鴻海與輝達兩家公司在自駕技術平台及AI晶片的合作上會更加緊密，黃仁勳回應，我們將幫助整個產業更快進入人工智慧工廠的新時代，最後黃仁勳離開前，還幽默說：「晚上夜市見」，讓現場哄堂大笑。

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