黃仁勳鴻海日上秀手繪AI智慧世界　幽默預告「晚上夜市見」

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黃仁勳表示，他對鴻海所擁有的技術範圍覺得驚為天人，從早期的技術、電力運輸技術、再到半導體，這是很驚人的系統。他強調現在已經來到新的算力革命時代，從過去60年前IBM系統開始，現在已是全新的加速運算時代。而他也大方分享在他眼中所建構的AI世界觀。
會上黃仁勳秀出他親手繪製的畫，說這是和劉揚偉談論合作時所畫的，一旁劉揚偉則說他對這樣的觀點印象深刻。黃說現在的生成式AI演化已經非常厲害，可讓AI學習人類的經驗，並從各式人類經驗中學習取得不同數據，再通過強大的AI超級電腦運算，將資訊傳送到工廠，AI工廠進而產生智慧做出判斷，他強調，未來每個工廠都會有AI智慧系統，而這也是輝達與鴻海合作建造的一塊。
黃仁勳說，會上我們展示的圖畫，可以複製到每個工業，可以是AI工廠、AI機械、AI智能城市、AI智慧車等。他以Model B為例，說裡面有AI智能腦，可以和司機跟乘客互動，也能自動駕駛，若加上AI工廠蒐集更多數據，這台車就能有智能腦。
劉揚偉則說AI工廠的這個概念，是鴻海正在嘗試從製造服務公司變成平台解決公司，相關目標有三個，第一是智能城市平台，第二是智能工廠平台，第三是智能EV平台。黃仁勳說，其中需要強大的晶片運作，他以NVIDIA Grace Hopper Superchip為例說，是將32個晶片連接在一起，為超級晶片，未來AI工廠會有很多這樣的超級晶片。
劉揚偉表示，鴻海與輝達兩家公司在自駕技術平台及AI晶片的合作上會更加緊密，黃仁勳回應，我們將幫助整個產業更快進入人工智慧工廠的新時代，最後黃仁勳離開前，還幽默說：「晚上夜市見」，讓現場哄堂大笑。