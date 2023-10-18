台東名店「榕樹下米苔目」回來了！明日正式營業 還附註這項聲明
台東知名美食「榕樹下米苔目」8月底時曾在臉書粉專公告將歇業，引起網友們留言表示不捨。後來經由創辦人之子女發聲明，因為大家口中的「阿嬤」黄王麗蘭過世，因此需要暫停歇業數日，現店家終於正式公告，將於明(19)日正式營業。
記者葉盛耀/綜合報導
「榕樹下米苔目」是許多外縣市民眾到台東，幾乎必定報到的美食，也曾在台東縣政府舉辦的「2019台東米苔目風雲榜TOP 10」票選活動中，獲得台東米苔目推薦榜上的冠軍。
自從9月開始歇業數日之後，榕樹下米苔目目前都僅做米苔目外賣，如今終於正式宣告，明(19)日將開始開放內用。該則臉書貼文寫到「112年10月19日開放內用及外帶，營業時間為上午10點至下午15點、下午5點30分至19點30分」，並聲明每日「米苔目賣完為止」，看來想吃得到話，最好還是要盡早了。臉書另還貼徵人活動，將需要一位正職與兩位工讀生。
另外，傳出歇業又將再回歸重營業的還有海底撈台灣首店，海底撈2015年在台北信義計畫區ATT 4 FUN開出台灣首店，8年來全台開出10幾家分店，而1號店因租約到期，已於10月初結束營業，但根據可靠消息透露，該店將轉戰微風南山B2，預計10月下旬開幕。