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台東名店「榕樹下米苔目」回來了！明日正式營業　還附註這項聲明

▲台東相當知名的美食「榕樹下米苔目」8月宣布暫時歇業之後，明日將正式重新開幕。（圖／部落客「DARR蘋果樹旅遊玩樂誌」提供）
▲台東相當知名的美食「榕樹下米苔目」8月宣布暫時歇業之後，明日將正式重新開幕。（圖／部落客「DARR蘋果樹旅遊玩樂誌」提供）

記者葉盛耀/綜合報導

台東知名美食「榕樹下米苔目」8月底時曾在臉書粉專公告將歇業，引起網友們留言表示不捨。後來經由創辦人之子女發聲明，因為大家口中的「阿嬤」黄王麗蘭過世，因此需要暫停歇業數日，現店家終於正式公告，將於明(19)日正式營業。

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「榕樹下米苔目」是許多外縣市民眾到台東，幾乎必定報到的美食，也曾在台東縣政府舉辦的「2019台東米苔目風雲榜TOP 10」票選活動中，獲得台東米苔目推薦榜上的冠軍。 

自從9月開始歇業數日之後，榕樹下米苔目目前都僅做米苔目外賣，如今終於正式宣告，明(19)日將開始開放內用。該則臉書貼文寫到「112年10月19日開放內用及外帶，營業時間為上午10點至下午15點、下午5點30分至19點30分」，並聲明每日「米苔目賣完為止」，看來想吃得到話，最好還是要盡早了。臉書另還貼徵人活動，將需要一位正職與兩位工讀生。

▲榕樹下米苔目於臉書粉專貼文，寫到「112年10月19日開放內用及外帶」。（圖／取自榕樹下米苔目臉書）
▲榕樹下米苔目於臉書粉專貼文，寫到「112年10月19日開放內用及外帶」。（圖／取自榕樹下米苔目臉書）
另外，傳出歇業又將再回歸重營業的還有海底撈台灣首店，海底撈2015年在台北信義計畫區ATT 4 FUN開出台灣首店，8年來全台開出10幾家分店，而1號店因租約到期，已於10月初結束營業，但根據可靠消息透露，該店將轉戰微風南山B2，預計10月下旬開幕。
 

▲海底撈全台首店將轉戰微風南山B2，預計10月下旬開幕。（圖／資料照，記者郭佩蓉攝）
▲海底撈全台首店將轉戰微風南山B2，預計10月下旬開幕。（圖／資料照，記者郭佩蓉攝）

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