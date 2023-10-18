▲ 「最強打擊酒駕聯盟」全台1500家熱炒店、餐酒館索取代駕金、乘車優惠券

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海尼根持續強調負責任飲酒的重要性。海尼根台灣公共事務總監郭琬蘋表示：「過去我們是透過針對侍酒師和店家的教育，來留意及減少消費者的酒駕行為。近年來各縣市積極推廣代駕服務，我們也希望可以善用資源，直接帶動消費者的行為改變。」海尼根此次與台灣代客駕車服務推廣協會聯手，在交通部路政及道安司的指導下，集結了LINE TAXI和台灣代駕的資源，盤點了全台1500家傳統（如熱炒店、海鮮餐廳）與現代銷售通路（如酒店、夜店、餐酒館），將代駕金及乘車優惠券透過海報、冰貼、桌卡、甚至是品牌大使逐桌宣導，提供給消費者。目的就是為了確保不論是開車還是搭車的消費者在團聚歡樂後，都能夠安全返家。交通部路政及道安司長黃運貴補充：「我們希望這樣的做法一方面可以精準鎖定在餐廳的消費者正視酒駕零容忍；酒後可以找代駕、搭乘計程車或是大眾交通工具返家，才是真正落實不酒駕的行為。」全民響應「酒駕零容忍 就是要找代駕」及「不酒駕 就是要TAXI」，即日起至12月底開車族只要下載台灣代駕APP，輸入折扣優惠碼「SafeHome」即可獲得100元代駕金，新戶註冊加碼300元優惠券；搭車族至LINE GO官方帳號（ID＠linegotw），手機點擊連結：https://lihi2.com/TcEcH即可索取30元乘車優惠券，新戶註冊加碼再領700元，數量有限，即刻領取！
*禁止酒駕，酒前酒後不開車，安全有保障；未滿18歲禁止飲酒。