台積電放棄龍科3期　台南、高雄、屏東喊聲搶爭取

藍委罵「無為無能」　吳釗燮拍桌怒嗆人身攻擊要求道歉

▲國民黨立委李貴敏罵無能，外交部長吳釗燮拍桌要求道歉。（圖／取自國會頻道）
▲國民黨立委李貴敏罵無能，外交部長吳釗燮拍桌要求道歉。（圖／取自國會頻道）

記者邱新博／台北報導

國民黨立委李貴敏今（18）日質詢關切以巴衝突撤僑議題，外交部長吳釗燮回應目前以巴戰爭未影響台灣，將持續關注，然而李貴敏卻認為吳釗燮沒有回應問題，直接在質詢台上痛罵吳釗燮「無能、無為」，吳釗燮則直接拍桌表示人身攻擊不能接受，要求召委處理，兩人在質詢台上言語激烈交鋒。

我是廣告 請繼續往下閱讀
立法院外交國防委員會邀請吳釗燮做業務報告，並備質詢。對於以巴衝突升級，外交部長吳釗燮17日表示，外交部已協助156名台灣民眾安全離開，但仍有147名民眾留在以色列，不過其中大部分人都覺得目前還沒有問題，所以選擇留下來。

國民黨立委李貴敏質詢，17日美國政府包機協助近1000美國公民離開以色列，但吳釗燮13日卻稱無撤僑必要「那沒關係，你就說國情不同」；吳釗燮此時打斷並稱「委員講的不確實，妳要給我機會回答」，但李貴敏卻認為自己的問題還沒有問完，她說「《憲法》規定你有備詢的義務，我的問題還沒有問完」，吳釗燮則說「《憲法》規定妳有質詢的權力，我有備詢的義務，我有回答問題的權力」；但李貴敏則認為還沒有到吳釗燮回答的時間。

李貴敏說，「我的問題還沒有問完阿，囂張成這個樣子，你的態度就是說明了沒有苦民所苦，我今天在這裡詢問以巴撤僑為什麼是你外交部決定，為甚麼不能夠僑民決定」，吳釗燮則回應，「委員你都還沒有給我時間回答，從頭罵到尾，然後我沒辦法回答嗎？到底是再問問題還是在罵人」，此時召委廖婉汝也出面緩頻要吳釗燮讓李貴敏把問題問完。吳釗燮隨即又轉頭稱，因為看到李貴敏在總質詢時不讓行政院長陳建仁回答，李貴敏隨即稱擔心陳建仁被誤導。


李貴敏繼續提問，為什麼撤僑決定是外交部做不是僑民做？吳釗燮回應「我們一個一個去問我們的僑民了！」萬一再非常緊急的狀態外交部做了哪些準備？吳釗燮說，「我們已經做了一些因應的準備」李貴敏說，有做了一些因應的準備應該由僑民決定；吳釗燮說，現在有147位僑民認為沒有撤僑必要。


李貴敏又問，以巴衝突對台灣有沒有影響？吳釗燮說，目前沒有影響，將來有可能有影響，會持續來關注。李追問，未來是否會讓國人有因應的時間，還是會在最後一分鐘才講？吳說，不管在經濟、能源、政治外交上，都會持續密切關注，只要有影響，就會有因應的措施。不過李不滿地說，「你很奇怪欸！這不是我問的問題」，又批評「別人講話你不聽」、「你真的無聊」、「你用這個沒有辦法掩飾你的無為啦！」

對此，吳釗燮直接拍桌發怒，「妳這個是人身攻擊！我反對用人身攻擊的方式！」同時要求廖婉汝處理，李貴敏應道歉；而李貴敏隨即回嗆，「這是可受公評之事！」這是自己對吳釗燮的評論。但吳強烈不滿說「人身攻擊，沒有辦法接受！」、「妳在人身攻擊之後，妳必須要要有所表示，我剛剛已經回答了」。

李貴敏又怒罵，「你沒有說，我問你有沒有給老百姓因應的期間？」、「這麼簡單的問題這麼難開口？」吳釗燮反問，目前沒有任何影響，要因應什麼？未來若有影響當然會有因應的措施；李貴敏批評「你就要拗」，吳釗燮再嗆聲「妳人身攻擊妳也在拗啊！」

李貴敏說，自己沒有人身攻擊，「我的評論是你無為、你無能」；吳釗燮便指著台下媒體說，有記者在那邊記喔，李說，「我不怕啊！這是《憲法》賦予我的權利啊！」並再罵吳「無為、無能、無感」；吳釗燮說，「又在人身攻擊，這種人身攻擊的方式我絕對不接受」。

最後廖婉汝再出面緩頻，勸李貴敏說其實外交部有掌握，那147位現在都有密切聯繫，所以因應措施隨時都能準備好吧。

蕭美琴選副總統台美關係受衝擊？吳釗燮：不回答假設性問題

哈佛森爆馬政府下封口令「不批中」　吳釗燮：難以考證

潛艦洩密台韓未受影響　吳釗燮：馬文君詢問公開電話「很奇怪」　

馬英九批美介選、應回到九二共識　吳釗燮遺憾：國內政治應放一邊

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞