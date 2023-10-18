藍委罵「無為無能」　吳釗燮拍桌怒嗆人身攻擊要求道歉

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國民黨立委李貴敏質詢，17日美國政府包機協助近1000美國公民離開以色列，但吳釗燮13日卻稱無撤僑必要「那沒關係，你就說國情不同」；吳釗燮此時打斷並稱「委員講的不確實，妳要給我機會回答」，但李貴敏卻認為自己的問題還沒有問完，她說「《憲法》規定你有備詢的義務，我的問題還沒有問完」，吳釗燮則說「《憲法》規定妳有質詢的權力，我有備詢的義務，我有回答問題的權力」；但李貴敏則認為還沒有到吳釗燮回答的時間。
李貴敏說，「我的問題還沒有問完阿，囂張成這個樣子，你的態度就是說明了沒有苦民所苦，我今天在這裡詢問以巴撤僑為什麼是你外交部決定，為甚麼不能夠僑民決定」，吳釗燮則回應，「委員你都還沒有給我時間回答，從頭罵到尾，然後我沒辦法回答嗎？到底是再問問題還是在罵人」，此時召委廖婉汝也出面緩頻要吳釗燮讓李貴敏把問題問完。吳釗燮隨即又轉頭稱，因為看到李貴敏在總質詢時不讓行政院長陳建仁回答，李貴敏隨即稱擔心陳建仁被誤導。
李貴敏繼續提問，為什麼撤僑決定是外交部做不是僑民做？吳釗燮回應「我們一個一個去問我們的僑民了！」萬一再非常緊急的狀態外交部做了哪些準備？吳釗燮說，「我們已經做了一些因應的準備」李貴敏說，有做了一些因應的準備應該由僑民決定；吳釗燮說，現在有147位僑民認為沒有撤僑必要。
李貴敏又問，以巴衝突對台灣有沒有影響？吳釗燮說，目前沒有影響，將來有可能有影響，會持續來關注。李追問，未來是否會讓國人有因應的時間，還是會在最後一分鐘才講？吳說，不管在經濟、能源、政治外交上，都會持續密切關注，只要有影響，就會有因應的措施。不過李不滿地說，「你很奇怪欸！這不是我問的問題」，又批評「別人講話你不聽」、「你真的無聊」、「你用這個沒有辦法掩飾你的無為啦！」
對此，吳釗燮直接拍桌發怒，「妳這個是人身攻擊！我反對用人身攻擊的方式！」同時要求廖婉汝處理，李貴敏應道歉；而李貴敏隨即回嗆，「這是可受公評之事！」這是自己對吳釗燮的評論。但吳強烈不滿說「人身攻擊，沒有辦法接受！」、「妳在人身攻擊之後，妳必須要要有所表示，我剛剛已經回答了」。
李貴敏又怒罵，「你沒有說，我問你有沒有給老百姓因應的期間？」、「這麼簡單的問題這麼難開口？」吳釗燮反問，目前沒有任何影響，要因應什麼？未來若有影響當然會有因應的措施；李貴敏批評「你就要拗」，吳釗燮再嗆聲「妳人身攻擊妳也在拗啊！」
李貴敏說，自己沒有人身攻擊，「我的評論是你無為、你無能」；吳釗燮便指著台下媒體說，有記者在那邊記喔，李說，「我不怕啊！這是《憲法》賦予我的權利啊！」並再罵吳「無為、無能、無感」；吳釗燮說，「又在人身攻擊，這種人身攻擊的方式我絕對不接受」。
最後廖婉汝再出面緩頻，勸李貴敏說其實外交部有掌握，那147位現在都有密切聯繫，所以因應措施隨時都能準備好吧。