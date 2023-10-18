MLB／美媒評比紅襪打者本季表現　點出張育成打擊問題給這個評價

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對於隊內主力的內野手「故事哥」Trevor Story，兩人皆給出了D+的低評分，原因不外乎在與紅襪隊簽下價值高達1.4億美元的合約後，Story始終受到各種傷病困擾，使Story來到紅襪的兩年裡僅打了137場比賽，Story的進攻輸出也有所下降，在今年賽季結束時，他在43場比賽中打擊率僅0.203，OPS也降到了生涯新低。
當談及張育成本季的發揮，Cotillo與McAdam則分別給出C/D的評分，Cotillo表示，張育成在被紅襪隊指定讓渡之前，其貢獻程度遠遠超乎外界預期，他有著相當出色的防守能力，儘管打擊成績帳面看來不理想，但只要能夠確實咬中球心，皆能對投手造成傷害。而McAdam則給予給張育成D的評分。他指出儘管張育成偶有佳作，長打實力驚人，但他太容易吞三振的特性，加上進攻指數OPS只有0.552，只能給張育成D的評價。
而根據Chris Cotillo透漏，紅襪隊的執行副總兼助理總經理Raquel Ferreira，將退出紅襪隊營運部門下一任主管的競選，其原因可能是基於家庭，但他仍然會留在紅襪隊內。2014年Ferreira上任時，她也成為當時大聯盟史上第三位負責棒球營運的女性副總裁。