小紅老師控多名女子遭他#MeToo 檢二度傳喚還帶NONO去溫馨室
台北地檢署偵辦藝人NONO（陳宣裕）疑似性騷、性侵多名女子，8月2日曾首度傳喚NONO出庭，訊後以50萬元交保，今（18）日上午檢察官再度傳喚NONO到案，歷經約1小時30分偵訊後請回。面對媒體詢問有沒有認罪、今天有無被害人出面指控、會不會感到冤枉等問題，NONO皆未回應。
記者潘千詩／台北報導
據了解，檢方第一次偵訊時，是針對扣押到的證據訊問NONO，這次應是針對告訴人的指控，向NONO逐一釐清。由於網紅「小紅老師」提告時，有提供檢察官被害人名單，但實際提告人數，目前僅知約10人左右。
偵訊後，NONO被法警帶入溫馨室不到10分鐘的時間，據了解，疑似有法醫在溫馨室內等NONO。
今年上半年，國內#MeToo風暴延燒之際，小紅老師回憶10幾年前曾遭知名搞笑藝人NONO拖到車後座，企圖扯下她底褲，涉嫌性侵未遂。小紅老師後來帶著證據前往台北地檢署，對NONO按鈴提告，當時她透露，她收到的消息，受害人數就多達25人。
※【NOWnews 今日新聞
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