人氣互動展《是誰的紙娃娃》五大原創主題打造沉浸式場域
2023年《是誰的紙娃娃》巡迴展，以擁有無窮變化的紙娃娃系列為主題，力邀台灣親子插畫家－藍聖傑BLUE、榮獲東京設計學院插畫科優秀賞及畢業製作優秀賞的Only Two、以《魔女》入圍日本京都漫畫大賞的台灣原創漫畫作者－凱子包、媽祖娘娘三個聖筊指定週邊設計插畫家－林花、以及法國安古蘭國際漫畫節常勝軍－Eli Lin依萊共五位知名插畫家，與台灣在地時裝品牌─UUIN，以創新的策展方式展出。
記者陳美嘉／高雄報導
展場依序打造「穿越歷史的勇士舞台、窺探女孩內心的女子宿舍、充滿魔法的童話世界、牽起緣份的月老神宮、時尚奢華的黃金年代」共五種奇幻、有趣的沉浸式場域，雖是孩時的遊戲，卻不侷限於傳統的創作題材，每個場景都具有世代的獨特文化，極其細緻而且充滿令人驚喜的彩蛋。
創作者們耗時半年，除了歷年作品的融合再創作，更為展場量身打造精美的場景，展示超過500件的創作及收藏品，並以紙娃娃概念提供近百套1:1真人比例的服飾與配件。另外，場內也設立了DIY創作區，備有近百顆藝術家設計圖騰印章，讓每一位來到展場的大小朋友們都能夠發揮創意、自由選搭喜愛的配件，打造奇幻、有趣的沉浸式體驗，享受主題式角色扮演樂趣。
此外，與藝術家攜手推出多款聯名限量周邊，每週假日更有參展藝術家的手作教室活動與主題假日市集，藉由懷舊的內在、創新的玩法，帶給大家更多驚喜。展覽即日起至10/30於新光三越高雄左營店展出，喜歡紙娃娃的朋友千萬不能錯過。