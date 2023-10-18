《初戀》滿島光來台灣開課！李滄東、《異能》猛者出席金馬大師課

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韓國名導李滄東雖然至今僅有6部電影長片，但部部擲地有聲，曾以《綠洲》榮獲威尼斯最佳導演、《生命之詩》獲坎城最佳編劇。
越裔法籍導陳英雄首部長片《青木瓜之味》即獲坎城金攝影機獎並提名奧斯卡最佳外語片，《三輪車夫》摘下威尼斯金獅獎，新作《火上鍋》更奪得坎城最佳導演殊榮。上述三位大導演將深度剖析創作經歷，引領學員探入電影的本質。
表演專業邀齊日本一線影帝后夢幻陣容。「坎城影帝」役所廣司以內斂精準的演出與強大表演氣場著稱，曾23度提名日本電影金像獎、《我們來跳舞》還創紀錄囊括日本五大電影獎，今年更以《我的完美日常》登上坎城影帝寶座。
妻夫木聰首度主演電影《水男孩》即奪得日本金像獎新演員獎，還以《惡人》、《那個男人》兩度稱帝，《怒》再添一座男配角，完成金像獎的大滿貫。
被譽為百年難遇的天才演員滿島光，在影劇界獲獎無數，並曾以《海邊的生與死》獲得日本影評人大獎最佳女主角，演出《First Love初戀》、《四重奏》等多部席捲亞洲的劇集，飽滿純粹的表演熠燿奪目，更躋身電影旬報「日本影史百大女演員」之列。
台裔美籍的麗莎喬伊身兼編導、製片與節目統籌，以科幻神劇《西方極樂園》橫掃艾美獎54項提名並奪得9項大獎，其搭檔強納森諾蘭同樣資歷驚人，由他原創的《記憶拼圖》被克里斯多福諾蘭搬上銀幕提名奧斯卡最佳原著劇本，並共同編劇《黑暗騎士》、《星際效應》等好萊塢鉅片；兩人將連袂揭開好萊塢編劇室如何打造精密燒腦的話題作品。
全能型製片人川村元氣，曾助新海誠打磨出《你的名字》、讓細田守《未來的未來》躍進奧斯卡，作品累積票房破300億台幣；最新製作《怪物》更奪得坎城最佳編劇；他將逐一分享與是枝裕和、坂元裕二和眾多名家成功合作的祕訣。
伊朗音樂家佩曼亞丹尼安曾為阿巴斯《風帶著我來》、婁燁《頤和園》譜曲，與賈法潘納希、阿斯哈法哈蒂等名導合作，並以《春風沉醉的夜晚》、《浮城謎事》榮獲兩座金馬獎最佳原創電影音樂；他將現場示範如何以樂曲撩撥情感，鋪陳出影像中的詩意。
韓國電影聲音教父、奉俊昊御用聲音指導崔太永，曾15度提名大鐘獎、3度獲獎，再以《寄生上流》榮獲美國電影音效剪輯協會最佳外語片金捲軸獎；《魷魚遊戲》和《Moving異能》等風靡全球的劇集皆由他把關音場；他將以過去作品為例，暢談K-sound能與好萊塢比肩的密技。
現任Netflix亞太區製作技術及營運總監的姜相祐，為韓國首席調光師之一，曾操刀《寄生上流》、《燃燒烈愛》、《屍速列車》等多部名揚國際的韓國電影，此次他將特別為台灣影人量身打造工作坊，大方傳授領先全球的頂尖HDR專業調光技術。
「金馬電影大師課」系列課程將於11月18日至24日期間，在臺北文創大樓文創會所舉行，歡迎電影工作者、影視產業從業人員、影視科系師生報名參加，10月19日下午1點起將於官網活動頁面陸續開放報名。今年金馬影展亦將與學籽文創合作，首度推出「金馬電影大師線上課程」，相關內容及講師名單將於近期公布，更多消息請密切關注金馬官網、臉書、IG粉絲專頁。