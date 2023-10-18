幫郭台銘連署發獎金遭收押 郭台銘重申：任何違法行為都不被允許
鴻海創辦人郭台銘力拼百萬連署，怎料昨天傳出，新竹縣新埔鎮代表會主席王增基，涉嫌以每人400元的價錢，利誘民眾替郭台銘連署，檢警掌握情資，前往王增基住處以及涉嫌連署的加油站搜索，當場查獲現金以及連署書，新竹地院裁定王增基羈押禁見。對此，郭台銘今（18）日重申，任何違法違紀行為不被允許。
記者林怡昕／台北報導
據了解，王增基連續擔任新埔鎮17、18、19屆代表會主席，同時也是台灣中油北新站的總經理，日前在其經營加油站內辦活動，發給簽連署書的民眾400元「獎金」，新竹縣調查站掌握情資，16日前往王增基住處及加油站搜索，當場查獲現金、連署書等證物，訊後依總統副總統選舉罷免法移送新竹地檢署送辦。
新竹地檢署表示，檢察官偵辦王增基涉嫌違反總統副總統選舉罷免法案件，在昨天指揮司法 警察執行搜索、拘提、傳喚等偵查作為，承辦檢察官訊問王男後，認其涉犯上開罪嫌重大，且有羈押的必要，於昨天晚上向臺灣新竹地方法院聲請羈押禁見王男，法院於今天上午召開羈押庭，承辦檢察官亦到庭論告，法院訊問王男後，已於今日中午裁准羈押禁見。
對此，郭台銘今天出席「郭氏宗親總會餐會」，除了宣布將接任第十二屆世界郭氏宗親總會理事長外，更慶祝今天73歲大壽，會前接受媒體聯訪時，郭台銘指出，任何違法違紀行為都不被允許，他在此呼籲，所有連署選民一定要遵規守紀，一定要按照法令辦理連署工作。