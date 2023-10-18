WirForce電競嘉年華11/23登場！BOYC門票秒殺 高橋洋子現身開唱
亞洲知名電競嘉年華「WirForce」去年在疫情後首次回歸獲得成功，今年將在11月23日再次於花博登場，本次活動已「虛幻邊界」為主題，強調討論度超高的「AI議題」，而WirForce最具代表性的「BYOC（自攜設備）」專區門票開賣10分鐘內就全部售罄；此外，本次活動還有一大熱點，就是《新世紀福音戰士》主題曲演唱者「高橋洋子」將到現場舉辦粉絲見面會，並獻唱多首經典歌曲，各國際大廠進駐關優惠也依序揭露。
記者張志浩/綜合報導
高橋洋子將登WirForce舞台
日本90年代的經典作品《新世紀福音戰士》主題曲被眾多網友譽為「不朽神曲」，傳唱20多年，堪稱堪稱動漫界「國歌」，WirForce官方今年邀請《新世紀福音戰士》主題曲演唱者「高橋洋子」來到現場舉辦粉絲見面會，並在開幕演唱會獻唱多首經典歌曲，WirForce開幕演唱會優先入場資格，目前已在 4Gamers 官方網站開放抽選，同時陸續在 TOYOTA Taiwan FB 粉絲專頁、ASUS Republic of Gamers FB 粉絲專頁，以及 ROG_TAIWAN 官方 Instagram 帳號開放入場抽選，BYOC玩家將可免費入場。
多家廠商進駐推出展會限定活動
WirForce除了BYOC 門票秒殺外，也吸引國內外知名大廠進駐，包含 TOYOTA 、 Intel 、中華電信、 Cooler Master 酷碼科技、麥當勞歡樂送、台灣微軟 Xbox 、 ROG 玩家共和國、德國 Cherry 、海韻電子、圓剛科技、 SEGA 、博帝、 Red Bull 、美光科技、17直播、 Phanteks 、帝均 hoda 、愛格升 Ergotron 、微醺克萊兒、 Arozzi 以及伯朗咖啡，推出 WirForce 限定活動及展示最新產品供玩家體驗。
WirForce 2023 活動資訊
活動日期：2023年11月23日（四）至2023年11月26日（日）
場館開放時間：2023年11月23日（四） 至2023年11月26日（日）11:00-活動結束
活動地點：台北花博爭艷館 （台北市中山區玉門街1號）
活動門票：一般入場免費參觀 （參加BYOC需額外購票）