鴻海與輝達這樣合作！談電動車有14個潛在客戶、23個專案進行中

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鴻海董事長劉揚偉表示，現在鴻海正在從一家製造服務公司轉型為平台解決方案供應商，也向準備跨入電動車領域的傳統車廠喊話，「鴻海的CDMS（委託設計製造服務）商業模式為汽車產業提供完整且能客製化的解決方案。這種商業模式能大幅減少投入的成本，並且縮短上市時間，而這兩點正是決定未來電動車成功的關鍵要素。」強調可以利用鴻海的優勢。
劉揚偉與輝達執行長黃仁勳透露，兩家公司將合作開發下世代人工智慧與機器人生產系統，加速全球工業數位化的進展，同時在鴻海推出的智慧電動車、智慧製造、智慧城市等三大平台領域探索運用輝達系統，持續優化智慧未來的可能性。
輝達創辦人暨執行長黃仁勳表示，製造智慧這種全新的製造業已經崛起，而生產這些智慧的資料中心就是人工智慧工廠。作為全球最大的製造商，鴻海具有在全球建立AI工廠的專業知識和規模。很高興擴展與鴻海的長達十年的合作，以加速人工智慧工業革命。
對於關潤與蔣尚義兩位首次站上鴻海科技日上的表現，劉揚偉大大讚賞並肯定，認為兩位可以大大提升鴻海在半導體與電動車上的能力。蔣尚義表示，鴻海的半導體策略跟過去他所在的公司很不一樣，鴻海不是競爭最先進的技術，而是從應用端來看。他也提到，過去他工作總是單純做一件事情，但在鴻海，他打趣說剛到公司時，花了幾個月時間才搞清楚鴻海集團的架構，是個很不一樣的公司，但他很有信心在鴻海半導體上有所提升。
去年11月正式加入鴻海的蔣尚義策略長，在上午場的論壇中，首次登上科技日舞台並對外分享鴻海半導體領域的電動車發展方向。蔣尚義認為積體晶片（integrated chiplets）將是後摩爾時代的主要科技潮流之一。隨著IOT時代的來臨趨勢下，晶片功能將越來越多元，在這個情形下，積體晶片次系統封裝將會成為主流。蔣尚義提出「System Foundry Business Model 」，透過此商業模式將能有效節省人力、減少資本投資、縮短晶片上市時間。
緊接著，今年2月加入鴻海，擁有37年車界經驗的策略長關潤登場提到，價格昂貴、充電困擾、無法獲利這三個痛點，讓電動車成為傳統車廠很沈重的負擔！他認為，「透過鴻海的CDMS商業模式，有效運用供應鏈中模組化的零組件，輔以平台化的開發策略，將能加速電動車的開發時程！」關潤進一步透露，「目前鴻海已有14個正在接觸的潛在客戶，累計有23個開發專案正在執行中！」他進一步從產業、法規面分析，特別看好印度以及日本將會是下一個深具電動車發展潛力的市場。