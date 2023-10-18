設計生活情境問題！台科大「人因工程學」全英授課　獲創新教學獎

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「全英語授課EMI課程不是考學生的英語能力，而是讓學生沉浸在英語學習的互動環境中，使英文成為一個學習的工具或平台，豐富同學們的知識範疇及提升學習能力。」為促進學生積極參與，鼓勵他們以上台報告呈現，許聿靈總是告訴學生們，先不要在乎自己英語說得好壞，最重要的是有勇氣開口說，用各式的方式輔助或解釋都好，在課堂上營造出說英文很自然不用緊張的情境。
此外，透過問題導向的課程設計，許聿靈將人因工程學生活化，設計一些貼近生活情境的問題，讓學生們來解決，這些生活情境用英語也較容易理解融入，像是疫情期間大家都面臨遠距在家上班的情境，人體工學與工作場所的設計更顯重要，如何改良坐姿不良的情形，可以讓學生們用英語更好發揮。
台科大指出，人因工程學中有不少醫學或其他相關的專有名詞，為了協助學生克服語言障礙，許聿靈提供中英對照的專有名詞表和課後的中文補充參考教材，在課堂上使用互動式軟體來確認學生的理解狀況，並將抽象的概念輔以影片教學，如透過肌肉纖維的影片來解釋抽象觀念。
許聿靈說，這樣的教學方式，不少同學回饋，除了專業知識的增進之外，在這堂課上意外發現自己英語進步不少，尤其是不再害怕上台說英語，另外，口語的表達與簡報能力增進，對未來專題報告和團隊合作，提供了寶貴經驗。
台科大表示，人因工程學這堂課程的多元性也包括學生的組成，不只有工管系大二來修課，也有外系、外校及外籍交換生前來修課，學生多元的跨領域背景豐富了課堂討論，也促進國際交流。