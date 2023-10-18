蘋果「認了」iPhone 15螢幕有殘影 升級iOS 17.1可修復
蘋果iPhone 15系列開賣以來就風波不斷，先是過熱被笑稱蘋果變成「火龍果」， 後續透過系統更新獲得改善，但近期還傳出iPhone 15 Pro喇叭有異音、半夜會自動關機等大小問題，日前還有螢幕烙印、殘影的狀況。照例官方依舊沒有承認是硬體問題，但從iOS 17.1 RC版，其中一項說明指出，該版本「修復可能導致顯示影像殘留的問題」，似乎間接讓蘋果承認殘影問題，有狀況的用戶可以試著更新看看是否能獲得改善。
記者周淑萍/綜合報導
iPhone 15系列真的是多災多難，iOS 17.0.3版本解決了過熱問題，但國內外的用戶也陸續爆發螢幕烙印或是嚴重的圖像或文字殘影問題。官方並未對此狀況有任何回應，但從剛釋出的iOS 17.1 RC版本可以看到在一條更新項目是修復可能發現的影像殘留問題，似乎也間接認了可能會有的殘影問題，透過系統更新或許可以得到解決。
至於何時會有iOS 17.1正式版，外界推測，通常RC版上線後大約一週正式版就會推送，預計10月24日前後應該會發送更新通知。屆時，老果粉習慣的「三全音」將會回歸，AirDrop支援行動網路傳輸也可以開放使用。