給總統候選人的建言！工商大老提6大方針　核能、CPTPP皆入列

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第二，在能源方面，林伯豐仍支持使用核能，並指出，應運用新一代安全的核能技術興建新核電廠，像是比爾蓋茲與日本合作新一代反應爐將投資10億美元，於2030年興建345MW的核電廠。台灣政府需重新檢討2025年能源配比，將核能列為基載電力，發電量應占30%。
第三，未來在各個產業中，低碳排或零碳的概念將主導整個市場的能源結構。未來碳費課徵建議不超過新台幣100元，且不應集中在製造業或排碳大戶，自主減量達到減量標準，碳費應全免。此外，政府應持續協助、補助企業進行製程減碳，企業使用再生油品或生質燃料，給予再生能源憑證、減碳認證或其他獎勵措施。
第四，在財政部分，台灣應修正財政收支劃分法，以實際人口比例做為分配基準，提升地方財政自主性，增加共分稅項目。
第五，政府應重新啟動技職教育的推廣，加強產學合作教育，補助現職勞工進修第二、第三專長，藉此培養人才，增加台灣競爭力。
最後，在全球關切的兩岸政策與關係方面，從工商團體的角度認為，建立和平穩定的兩岸政策至關重要，拓展經貿關係時，要以台灣利益為優先，採取實際行動，婚婦海基會、海協會溝通，積極推動兩岸經貿、文化、旅遊等各項交流活動。此外，為維護台灣的民主與法治，建議盡快恢復最高法院檢察署特別偵查組。