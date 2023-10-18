鴻海MODEL N電動物流車新亮相　MODEL B量產版略為調整

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在外型方面，子彈式車頭設計，貫穿式線條，自動翻轉貨艙登車踏板，兩側及後方安全警示投射燈，一鍵開啟電動後捲門，讓駕駛在運送貨物時，能夠更安全、更舒適、更有效率，可望帶給物流業者全新的運輸體驗。
至於MODEL B部分，今日董事長劉揚偉就是開著MODEL B載著黃仁勳出場。劉揚偉問黃仁勳首次搭乘MODEL B感覺怎麼樣？黃說很漂亮，是年輕夫妻或情侶理想中的車子，就像是劉揚偉夫妻檔，此話逗得劉揚偉直拍手。
劉揚偉說MODEL B是結合Beauty美型外觀與Beast靈活操作內在，黃仁勳調皮問劉揚偉，「我跟你誰是Beauty還是Beast？」劉揚偉趣答「你（黃仁勳）兼具Beauty跟Beast」，惹得現場哄堂大笑。
去年首度亮相即大獲好評的MODEL B智能跑格Crossover，一年多來收到各界好評不斷，在量產版設計上，保留最受歡迎的科技簡約、空氣力學造型設計，包括S-DUCT導流設計、Air Curtain D柱氣簾等，但在車長、車寬略為調整。
MODEL B科技含量方面，採用新一代中央集中式EEA架構，將能支援更多功能的智能座艙－智控駕駛模式，亦可搭載15.6吋IVI車用資訊娛樂、電子數位後照鏡、Matrix LED智慧頭燈 – UWB（超寬頻通訊技術）數位鑰匙等，未來車廠客戶可因應市場需求選擇搭配。
今年科技日上，多台MODEL C登場陣容吸睛，目前MODEL C已完成多項測試驗證，如：耐久測試、泡水測試、爬坡/高速性能測試，也已於美國完成冬/夏季實驗。此外，鴻海科技集團未來也會提供MODEL C性能版與續航版的衍伸車，搭載更強的動力、更快的0到100km加速表現及更長的續航力，讓品牌客戶選擇。
近期相當熱門的MODEL C，在台灣已取得正式車牌，意味這此電動SUV已滿足主管機關規範的安全、汙染、噪音、耗能四大類檢測，可正式上路及提供予客戶銷售。目前在台灣已有品牌客戶採用，並正式開賣，鴻海將在11月陸續量產交車，預計明年第一季消費者就能開上路。
第一屆的科技日，鴻海發表MIH開放平台，透過發展標準化、模組化、平台化技術改變傳統的汽車產業體系。第二屆科技日，鴻海推出了三款電動車，MODEL C、MODEL E、和MODEL T，以多元的電動車產品線，展現鴻海在電動車研發生產的速度。第三屆鴻海科技日，鴻海不僅擴大推出MODEL B和MODEL V等新電動車款，更重新定義車用領域的CDMS。
第四屆的鴻海科技日，首次邀請重要合作夥伴上台，包括輝達執行長黃仁勳，鴻海兩位策略長各自分享鴻海在電動車以及半導體端的發展策略。同時今年透過智慧製造、智慧城市、智慧電動車的三大主題，擴大關鍵零組件、軟硬體的展示內容。讓外界清楚鴻海轉型成為平台解決方案供應商的決心。