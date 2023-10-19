金剛分手小嫻1年半　被拍身邊有新歡！回應曝對方身分

金鐘58／民調出爐！4度入圍來勢洶洶《飢餓遊戲》小輸《玩很大》

▲《飢餓遊戲》由王仁甫（左起）、峮峮、許孟哲、蔡黃汝、孫協志主持，入圍金鐘最佳主持人，民調結果小輸《綜藝玩很大》。（圖／峮峮臉書）
▲《飢餓遊戲》由王仁甫（左起）、峮峮、許孟哲、蔡黃汝、孫協志主持，入圍金鐘最佳主持人，民調結果小輸《綜藝玩很大》。（圖／峮峮臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

第58屆金鐘獎頒獎典禮將於10月20、21日在國父紀念館舉行，本屆入圍「益智及實境節目主持人獎」的有《飢餓遊戲》王仁甫、峮峮吳函峮、孫協志、許孟哲、蔡黃汝；《綜藝玩很大》吳宗憲、KID林柏昇、謝坤達；《哈囉！毛小孩》陶晶瑩、許富凱、郭書瑤、黃偉晉、曹佑寧；《一字千金 筆武大匯》曾國城；《老少女奇遇記》楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文。《NOWnews今日新聞》日前舉辦網路民調，投票結果出爐，由《綜藝玩很大》主持人險勝《飢餓遊戲》主持人！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲曾國城換上新節目制服，帥度激增，被稱是「台灣木村」。（圖／記者黃盈容攝）
▲曾國城以《一字千金 筆武大匯》入圍金鐘獎。（圖／記者黃盈容攝）
第三名為《一字千金 筆武大匯》的主持人曾國城，節目以漢字為主題，是讓觀眾與參賽者體驗中華文字之美的益智競賽節目，號稱「電視史上結合App、最緊張、最刺激的文字書寫比賽」。民調票數小勝陶晶瑩和鍾欣凌。

▲峮峮（吳函峮）今年首次入圍金鐘獎，與孫協志、王仁甫、許孟哲、蔡黃汝（豆花妹）一同主持的中視《飢餓遊戲》入圍「益智及實境節目主持人獎」。
▲峮峮（左二）今年首次入圍金鐘獎，與孫協志（左）、王仁甫（右）、許孟哲（中）、蔡黃汝（右二）一同主持的中視《飢餓遊戲》入圍「益智及實境節目主持人獎」。
第二名為《飢餓遊戲》的王仁甫、峮峮吳函峮、孫協志、許孟哲、蔡黃汝。節目首創以「飢餓」為實境主軸，「抽鍋」經典賽制深受觀眾喜愛，本節目曾入圍3次金鐘獎卻鎩羽而歸，這回有44%的網友都看好，該節目能抱回獎項。

▲第58屆電視金鐘獎舉辦「網路人氣票選活動，初選票選結果出爐，由節目類《綜藝玩很大》、戲劇類《模仿犯》奪冠，目前已經進入決選階段。（圖／三立提供）
▲《綜藝玩很大》的吳宗憲（中）、KID林柏昇（右）、謝坤達入圍本屆金鐘獎「益智及實境節目主持人獎」。（圖／三立提供）
第一名為《綜藝玩很大》的吳宗憲、KID林柏昇、謝坤達，僅以2%的票數小勝《飢餓遊戲》的主持群，節目開播至今長達9年，吳宗憲、KID已經拿下2次金鐘主持人獎項，去年更奪得最具人氣綜藝節目獎，坤達加入後今年再度入圍金鐘，粉絲也期待坤達能抱回人生首座金鐘。

第四名為《哈囉！毛小孩》陶晶瑩、許富凱、郭書瑤、黃偉晉、曹佑寧；第五名是《老少女奇遇記》楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文。

完整投票結果點此

更多「金鐘58入圍揭曉」相關新聞。

金鐘58／益智及實境節目獎票選！《玩很大》4度入圍　一面倒奪冠

金鐘58／戲劇女主角民調！安心亞演技令人動容　獲觀眾青睞奪冠

金鐘58／戲劇節目男主角票選！「他」擊退吳慷仁奪冠　薛仕凌第三

金鐘58／《飢餓遊戲》槓上《玩很大》！強碰陶晶瑩、曾國城殊死戰

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞