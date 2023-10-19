金鐘58／民調出爐！4度入圍來勢洶洶《飢餓遊戲》小輸《玩很大》
第58屆金鐘獎頒獎典禮將於10月20、21日在國父紀念館舉行，本屆入圍「益智及實境節目主持人獎」的有《飢餓遊戲》王仁甫、峮峮吳函峮、孫協志、許孟哲、蔡黃汝；《綜藝玩很大》吳宗憲、KID林柏昇、謝坤達；《哈囉！毛小孩》陶晶瑩、許富凱、郭書瑤、黃偉晉、曹佑寧；《一字千金 筆武大匯》曾國城；《老少女奇遇記》楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文。《NOWnews今日新聞》日前舉辦網路民調，投票結果出爐，由《綜藝玩很大》主持人險勝《飢餓遊戲》主持人！
記者薛羽彤／綜合報導
第三名為《一字千金 筆武大匯》的主持人曾國城，節目以漢字為主題，是讓觀眾與參賽者體驗中華文字之美的益智競賽節目，號稱「電視史上結合App、最緊張、最刺激的文字書寫比賽」。民調票數小勝陶晶瑩和鍾欣凌。
第二名為《飢餓遊戲》的王仁甫、峮峮吳函峮、孫協志、許孟哲、蔡黃汝。節目首創以「飢餓」為實境主軸，「抽鍋」經典賽制深受觀眾喜愛，本節目曾入圍3次金鐘獎卻鎩羽而歸，這回有44%的網友都看好，該節目能抱回獎項。
第一名為《綜藝玩很大》的吳宗憲、KID林柏昇、謝坤達，僅以2%的票數小勝《飢餓遊戲》的主持群，節目開播至今長達9年，吳宗憲、KID已經拿下2次金鐘主持人獎項，去年更奪得最具人氣綜藝節目獎，坤達加入後今年再度入圍金鐘，粉絲也期待坤達能抱回人生首座金鐘。
第四名為《哈囉！毛小孩》陶晶瑩、許富凱、郭書瑤、黃偉晉、曹佑寧；第五名是《老少女奇遇記》楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文。
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