網紅7寶媽又出事！2年前餵孩「生吃山羌肝」影片出土　社會局喊查

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「聽到槍響的一剎那，我的心快碎了！」指控網友說，該場活動中，隨行的獵人「剛好」射殺捕捉到一隻小山羌，並於現場開腸破肚、活生生血淋淋的取下山羌肝臟，7寶媽吃了讚說「山羌肝真美味，味道像生魚片」。網友控訴：「她（7寶媽）除了自己吃，還硬是鼓吹小孩一起吃，然後在鏡頭前比個讚，增加YouTube流量。」
爆料引發正反兩面意見，有網友反諷說「寄生蟲吃好吃滿」、「有夠噁」、「又出事了」；有人則認為「還好吧！雖然我很討厭他們其它事。就是吃而已，又不違法。不然大家就不要吃生魚片、不要吃肉。」也有人質疑爆料網友「你整天一直盯著人家爆料….第三篇了欸」。
對此，高雄市社會局表示，已受理檢舉並進行調查，須釐清是否有讓孩子出入對其生命身體易發生危險或傷害之環境，或是目睹血腥畫面。如經查違反《兒童及少年福利與權益保障法》第49條12款或第15款情事，將依同法第102條裁罰4至50小時親職教育輔導課程，拒不接受者，處3千元以上3萬元以下罰鍰。
台灣獼猴、山羌、眼鏡蛇、龜殼花、雨傘節等動物，從保育類降為一般類，吃山羌肉合法嗎？林務署署長林華慶曾表示，不是保育類動物仍受到野生動物保育法的保護，不代表可以隨便獵捕、宰殺或虐待。
不過，爭議曝光後，7寶媽相關文章內容已經刪除，目前暫無做出回應。