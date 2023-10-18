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網紅7寶媽又出事！2年前餵孩「生吃山羌肝」影片出土　社會局喊查

▲網紅7寶媽2年前生吃山羌肝，甚至還鼓吹孩子一起吃引發爭議，已經刪除的影片、貼文又被網友挖出，高雄市社會局要查了。（圖／翻攝爆料公社二社）
▲網紅7寶媽2年前生吃山羌肝，甚至還鼓吹孩子一起吃引發爭議，已經刪除的影片、貼文又被網友挖出，高雄市社會局要查了。（圖／翻攝爆料公社二社）

記者徐銘穗/綜合報導

網紅「7寶媽」先前懷孕登山爭議沉寂一段時間後，未料今爭議再起！Sydney在2年前參加商業山林活動營，生吃獵人捕殺到的生山羌肝，讚「吃起來好像生魚片」，也餵孩子一起吃。已遭刪除的影片、貼文再度被翻出引發討論，對此，高雄市社會局表示，已受理檢舉並進行調查，若確有違反兒少法相關情事將依法裁罰。

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網友在臉書「爆料公社」社團發文，指控「7寶媽」一家幾年前打著獸醫家庭的名號，曾擔任自然環境大使，平常會參加野生動物協會的課程 ，還會幫忙宣傳愛護流浪動物的活動並呼籲大眾要保護野生動物，卻攜家帶眷生吃山羌肝。

▲山羌是台灣鹿科動物中體型最小的一種。（圖／臺北市立動物園授權提供）
▲山羌是台灣鹿科動物中體型最小的一種。（圖／臺北市立動物園授權提供）
「聽到槍響的一剎那，我的心快碎了！」指控網友說，該場活動中，隨行的獵人「剛好」射殺捕捉到一隻小山羌，並於現場開腸破肚、活生生血淋淋的取下山羌肝臟，7寶媽吃了讚說「山羌肝真美味，味道像生魚片」。網友控訴：「她（7寶媽）除了自己吃，還硬是鼓吹小孩一起吃，然後在鏡頭前比個讚，增加YouTube流量。」

爆料引發正反兩面意見，有網友反諷說「寄生蟲吃好吃滿」、「有夠噁」、「又出事了」；有人則認為「還好吧！雖然我很討厭他們其它事。就是吃而已，又不違法。不然大家就不要吃生魚片、不要吃肉。」也有人質疑爆料網友「你整天一直盯著人家爆料….第三篇了欸」。

對此，高雄市社會局表示，已受理檢舉並進行調查，須釐清是否有讓孩子出入對其生命身體易發生危險或傷害之環境，或是目睹血腥畫面。如經查違反《兒童及少年福利與權益保障法》第49條12款或第15款情事，將依同法第102條裁罰4至50小時親職教育輔導課程，拒不接受者，處3千元以上3萬元以下罰鍰。

台灣獼猴、山羌、眼鏡蛇、龜殼花、雨傘節等動物，從保育類降為一般類，吃山羌肉合法嗎？林務署署長林華慶曾表示，不是保育類動物仍受到野生動物保育法的保護，不代表可以隨便獵捕、宰殺或虐待。

不過，爭議曝光後，7寶媽相關文章內容已經刪除，目前暫無做出回應。

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