倫敦男孩訪醒吾科大 體驗扯鈴、書法等中華文化箇中樂趣
來自英國倫敦獨立男子全日制學校的30位學生，日前前往新北市醒吾科技大學參訪交流，由應用英文系學生安排體驗書法、扯鈴及製作水果糖葫蘆，並至醒吾中學體驗粉彩畫與個性徽章製作，最後還跟學生一起打籃球及踢足球，讓這群來自異國的學生體驗中華文化箇中樂趣。
記者吳嘉億／新北報導
醒吾科技大學應用英語系主任張煜權表示，醒吾科大有商管、觀光餐旅、流行藝術及設計等學院，四個學院都代表著不同的職業，希望來自異國的這些學子們能在這次的交流活動中體驗到不同的教學方式、與體驗及認識不同的職業別。
學生Zidan自我介紹說他有一半的血統是台灣人，另一半則是巴基斯坦人，在這次的活動中體驗了很多東西，最喜歡的是寫書法和製作個性徽章。而學生Hector則是開心的說：「我最喜歡的是心臟病遊戲，心臟病真的太好玩了。」
校方指出，參訪交流不只是讓City of London School學生體驗到台灣是個多元化國家，更讓他們了解學校的各種科系，每個系科中都能體驗到不同的職業性質，也能感覺到學生的熱情及友善，期望透過本次醒吾學生與外國同學交流的機會，提高英語能力和增強國際觀。