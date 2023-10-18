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台美貿易談判新進度？吳釗燮：國內將美豬形容為食安問題恐衝擊

▲外交部長吳釗燮到立法院備詢。（圖／記者邱新博攝，2023.10.18）
▲外交部長吳釗燮到立法院備詢。（圖／記者邱新博攝，2023.10.18）

記者邱新博／台北報導

近日有業者銷售美國豬肉未標示原料產地，以其他國家名義混充，引發爭議；另一方面，台美21世紀貿易協定6月完成首批協定簽署，8月完成第二次實體談判進度。關於最新進展，外交部長吳釗燮18日表示，該倡議目前很順利推動，但最近碰上逆流，他認為美豬的議題恐會衝擊雙方協商。

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立法院外交及國防委員會18日邀請吳釗燮報告外交部業務概況並備質詢，民進黨立委劉世芳關注台美21世紀貿易協定的談判進度，詢問是否有遇到任何障礙或壁壘。

吳釗燮說，台美21世紀貿易倡議很順利推動，但也有隱憂，就是美豬的事情，「台灣在開放全世界各國符合標準農產品進到國內，代表台灣願意遵守自由貿易規則，最近卻碰上逆流，把美豬形容是有食安問題產品，可能會造成台美貿易上衝擊。」

吳釗燮說，美國好幾千萬人每天食用美豬，都沒有問題，台灣成千上萬人到美國，包含國內政治人物到美國享用美豬也沒問題，但為何美國產品到台灣為何就變食安問題，這是沒有依照科學證據處理相關議題，可能就會衝擊跟美國之間的協商。

吳釗燮說，，昨天美國在台協會（AIT）已經發布聲明，加上主席羅森柏格（Laura Rosenberger）已在台灣，台灣應該是展現給美國，既然有貿易協議，台灣人民跟台灣政府還有政黨，都應該要接受自由貿易標準。把美豬當成食安問題，跟疑美論、反美論都是一環，要追溯到哪些議員跟政黨希望可以操弄台灣跟美國矛盾，這部分會密切關注。

至於CPTPP進度，吳釗燮說，還在等英國國會入會同意，英國國會同意後，就會討論新入會國案子。過去跟幾個會員國溝通跟非正式諮商都很順利展開，目前為止很多國家都在支持我們，相信可以造成正向循環，反觀對中國大陸的入會申請，很多國家抱持負面態度。

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