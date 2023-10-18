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NBA／Lillard手感低迷！全場命中率僅18.2%　公鹿101:124不敵雷霆

▲Damian Lillard今（18日）熱身賽對陣雷霆手感低迷，全場11投僅2中以命中率18.2%攻下5分。（圖／美聯社／達志影像）
▲Damian Lillard今（18日）熱身賽對陣雷霆手感低迷，全場11投僅2中以命中率18.2%攻下5分。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

NBA熱身賽18日午場賽程，由密爾瓦基公鹿作客奧克拉荷馬雷霆，此戰Damian Lillard再度與字母哥Giannis Antetokounmpo合體，雖字母哥全場攻下18分，但本場Damian Lillard手感持續低迷，全場11投僅2中攻下5分，終場就以101:124遭到雷霆慘電。

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首節雷霆就火力全開，開局就打出7:3的攻勢，首節打完就取得27:19，來到次節公鹿給予反擊，單節打出35:32，半場結束公鹿僅以54:59落後雷霆5分，其中Damian Lillard上半場6次出手全部落空。

進到第3節，Damian Lillard終於靠著上籃拿下2分，但本節公鹿防守崩盤，遭雷霆打出37:23的攻勢，至此後公鹿就一路落後，雖在末節回穩，但雷霆保持穩定，整節打出28:24的領先優勢，終場便以124:101擊敗公鹿，終止熱身賽2連敗。

公鹿Giannis Antetokounmpo本戰貢獻18分、10籃板、4抄截，射手Malik Beasley轟進6顆三分彈進帳20，Damian Lillard全場11投2中頻頻打鐵、命中率僅18.2%，三分出手更是5次出手一球未進，僅拿下5分、2籃板、4助攻。

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