綠能再添新戰力！安捷航空引進空巴H145直升機　加速離岸風電建設

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據了解，台灣風力發電業者一直積極地尋覓合格直升機業者合作，以確保離岸風場維運作業進行，目前離岸風電在國內屬新興產業，本土直升機業者缺乏相關作業經驗，安捷引進NHV集團的豐富經驗，可望協助建設台灣離岸風場的維運能量。
安捷航空指出，NHV預計明（113）年第3季引進空巴H145直升機進駐台灣。NHV是目前歐洲規模最大的直升機服務商之一，主要專攻傳統及再生能源發展，服務據點遍及歐洲及西非國家，曾協助比利時、丹麥及象牙海岸等國家投入離岸風電、油田及天然氣開採，提供吊掛及人員運補等服務。此外，該集團也供應一般旅客運輸、醫療後送、物流及直升機維修及訓練服務。
海碩能源則表示，國外離岸風電發展，日益仰賴直升機協助，可大幅節省時間及費用成本之外，也有助於減少碳排放量。
此外，台灣冬季海況不佳、船隻出海率極低，直升機不受海象影響，更具效益。最重要的，直升機相對安全，透過吊掛系統可使工作人員精準定點直達風機頂部，降低攀爬數十公尺風機的潛在風險。
海碩能源認為，透過北美合作業者引薦，得知安捷航空核心團隊曾主導台灣兩宗大型跨國直升機合作案，包括台電花蓮碧海水力電廠吊掛工程，以及國防部新竹樂山雷達站運輸補給作業，因此盼望借重安捷航空團隊成功經驗，建置目前台灣離岸風電急缺的直升機作業能量。
安捷航空董事長高健祐表示，安捷經營團隊大多出身直升機業界，不僅承攬重大工程案的經驗豐富，更是目前台灣唯一具備兩次大型跨國合作直升機服務案的團隊，期盼團隊的經驗與實績，能有助於離岸風電後續推展，加速國家能源政策發展。
除了引進NHV硬體、人力及技術支援，安捷也提供國際救援服務資源，尤其能照顧在台從事離岸風電作業的外籍人士，提供完整急醫療救援服務，加碼把關生命健康安全。
安捷航空也預告，後續另有兩家國內重量級後勤維修廠商及海事工程商加入合作，一方面提供頂尖保養、修理及翻修（MRO）後勤能量，另一方面更可整合海面協同作業能力，端出全方位滿足離岸風電維運需求的服務資源。
事實上，以專業飛行訓練起家的安捷航空，自2021年獲准成立普通航空事業後，積極拓展商務專機及空中緊急後送等服務項目。安捷與NHV下一步將加速啟動申設直升機業務相關作業流程，預估明年第4季即可完成建置並正式運作。