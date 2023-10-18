蒲亭一帶一路論壇演說稱習「親愛朋友」　歐洲代表閃離場

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俄羅斯在2022年2月大舉入侵烏克蘭，戰火綿延至今尚未平息，而這次出訪中國是蒲亭在俄烏戰爭爆發後，唯二的出訪行程，也是他被國際刑事法院發出逮捕令後，首次出訪主要強國行程。而蒲亭還受邀在論壇上發表演說，但《路透社》報導指出，在蒲亭上台演說之前，包含法國前總理哈發林（Jean-Pierre Raffarin）等來自歐洲的代表人士均離場以示抗議。
蒲亭在演說中，將習近平稱為「親愛的朋友」，還說俄羅斯將在中國的現代絲路倡議中扮演關鍵角色。蒲亭高度讚揚「一帶一路」倡議將世界團結在一起，稱「與世上大多數國家一樣，俄羅斯和中國都渴望平等、互利合作的關係，達到全球化、永續及長期的經濟發展和社會福利，同時也要尊重各個文明的多元化及各國選擇的發展模式。」
蒲亭表示，「一帶一路」契合俄羅斯要打造「北海航線」（Northern Sea Route）的理念，蒲亭表示，「對於北海航線，俄羅斯不僅向合作夥伴提供未來通過此航線的機會，我提出更多承諾，邀請有興趣的國家，一同直接參與此航線的發展計畫，我們將提供破冰導航、通訊及相關補給。從明年開始，冰級貨輪將可全年通行整個北海航線。」
過去蒲亭曾多次率領莫斯科高級代表團出席「一帶一路」高峰論壇，「一帶一路」開幕式結束後，蒲亭與習近平在人民大會堂單獨會談。《自由亞洲電台》綜合克里姆林宮和俄媒消息，蒲亭在本次訪中期間，將與蒙古、越南和泰國等多國領導人會談。蒲亭與習近平見面時，將討論國際和地區熱點等問題。
新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎表示，習近平和蒲亭見面，為入侵烏克蘭後，曝光和發言機會大減的蒲亭，創造了重新亮相的好機會，「我會比較好奇在推動烏克蘭和平這方面，中國會要求進度上怎樣的配合，蒲亭又會做出什麼樣的讓步給中國。」