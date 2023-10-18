獨／NewJeans x麥當勞真的要來了！台灣官方證實：下週10/25開賣
韓團魅力大！繼BTS聯名後，在網路上炒得火熱的南韓人氣女團NewJeans x 麥當勞，真的要來台灣了！台灣麥當勞官方證實，「「麥當勞與K-pop團體NewJeans一同推出『NewJeans Chicken Dance Campaign』，台灣麥當勞預定於10月25日上市」。
記者蕭涵云/綜合報導
南韓大勢女團NewJeans，由玟池Minji、玉欣Hanni、智慧Danielle、諧潾Haerin、惠仁Hyein，5位年紀超輕的女孩所組成，去年2022年7月，出道以收錄《Attention》、《Hype Boy》、《Cookie》3首歌的首張迷你專輯，一炮而紅。
南韓麥當勞最早釋出與NewJeans聯名的消息，不只推出限定「奶油洋蔥脆雞堡」；從廣告形象到視覺設計，更充滿二次元像素風格的復古電玩形象，除了有聯名限定產品包裝，還有可愛周邊商品。
《NOWnews今日新聞》記者求證台灣麥當勞，官方回覆「麥當勞與K-pop團體NewJeans一同推出『NewJeans Chicken Dance Campaign』，台灣麥當勞預定於10月25日上市，敬請期待」，證實就在下週即將開賣，讓人好期待，屆時有哪些驚喜。歡迎大家鎖定《NOWnews今日新聞》獲得最新相關資訊。