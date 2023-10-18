林襄認和孫生因性事不合分手　要大家去問Wendy

樂天啦啦隊女神林襄，一直都是話題女王，她日前和同門的張雅涵上小S（徐熙娣）主持的東森綜合節目《小姐不熙娣》，被逼問前男友的職業，她不避諱直接提到「反骨男孩」孫生，被問及是否因他不愛親密行為而分手？林襄坦白證實，還引用沈玉琳說的話：「早上沒啥鳥用，晚上鳥沒啥用！」還要大家不信可問孫生前女友Wendy，犀利發言全場驚呆！
記者黃盈容/綜合報導
林襄和張雅涵，因同經紀公司成為好友，於公於私都關係都緊密，不但在彼此脆弱時陪伴哭泣，感情好到甚至可以全裸在對方面前走來走去，派翠克聽聞後，好奇問：「在哪裡走？」小S笑虧：「不然你以為信義區？」全場哄堂大笑。
好姊妹彼此互揭祕密，林襄透露張雅涵有嚴重容貌焦慮，長一顆青春痘也要大驚小怪，連帶影響工作心情，公司為此下令要同事多稱讚張雅涵，免得她走火入魔。而張雅涵則爆料林襄花大錢請梳化，通告結束後還能撐好幾天不卸妝、不洗頭，只為省錢要把工作妝用好用滿，意外曝光女神私下真實面目，無一不跌破眼鏡。
小S和派翠克現場拷問來賓們前男友的職業，林襄也毫不避諱提到反骨男孩孫生，被問及是否因他不愛親密行為而分手？林襄坦白證實，還引用沈玉琳說的話：「早上沒啥鳥用，晚上鳥沒啥用！」驚人之語嚇壞眾人，她還冷不防地說：「你們下次可以問問Wendy！」嗆辣發言令人替她捏一把冷汗。