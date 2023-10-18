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台啤球員被爆疑打假球　財長莊翠雲宣誓「零容忍」並承諾這麼做

▲針對台啤球員被爆疑似打假球事件，財政部長莊翠雲在立法院財委會宣誓「零容忍」。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲針對台啤球員被爆疑似打假球事件，財政部長莊翠雲在立法院財委會宣誓「零容忍」。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

已經轉隊到超級籃球聯賽（SBL）的台啤球員吳季穎被爆疑似打假球，台啤球團目前已暫停其一切活動，若調查屬實將直接將其開除。財政部長莊翠雲今（18）日在立法院財政委員會被問至這問題，她表示「零容忍」，台灣菸酒公司已在調查，若查明屬實一定會處理，也會把相關配套措施做好。立委則要求財政部成立國公營事業球隊監督小組，落實建議良善治理機制，莊翠雲承諾2個月內提出報告。

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民進黨立委陳培瑜今日質詢問到對台啤球員疑似涉及打假球處理態度，還要財政部長宣誓對國營事業涉假球、詐賭「零容忍」，莊翠雲說明，台酒公司已經在查明，而且已經在處理，若查明屬實一定會做後續的處理，對於國營事業對打假球、涉賭，她也強調「當然零容忍」，一定會查明，也會把相關配套措施做好。

陳培瑜則進一步指出，台啤這球隊有非常多狀況，看起來如果台啤有這些內外狀況，財政部更應責無旁貸，要求球隊建立良善治理能力，以這次假球事件，台啤要求球員暫時離隊，這只是針對個案問題，好不容易現在球迷都回來了，球隊調查與自清之外，如何重建球迷的信心，現在連韓國職棒都來台討論如何防打假球，財政部與台酒公司也可以跟中華職棒討論，相信運動球隊都非常樂意跟跨部會長官交流經驗。

她也提到台啤球員的勞健保問題，對此，台酒公司董事長丁彥哲回應，勞健保部分，由於球員來源不一致，但目前所有隊職員都有投保，不是台酒公司或協會投保的。同時，財政部也已指示，因為今年度預算已編列，球季也開打，預估明年會徹底檢討合約跟勞健保，希望在不影響球員收入及福利之下，在法令相關規定下推動這事。

丁彥哲進一步指出，由於隊職員有的是學生兼職，有的屬於經紀公司再跟台酒公司簽約，公司需對職員狀況一一釐清，是否需要台酒協助代投保，不是全部一體適用。立委則希望球員在為球隊效力同時，也可受到好的照顧與保障，要求2個月內盤點完成，丁彥哲也給予承諾。

另外，陳培瑜也要求財政部同步清查所有國、公營事業球隊勞健保狀況，善盡雇主責任，還有台啤球員換約、加保及離退球員補償，同時，今年起被加保的球員薪資不應受到影響，另要求財政部成立國公營事業球隊監督小組，確認相關防賭、社保改革進度，以落實良善治理。對此，莊翠雲也承諾2個月內提出報告。

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