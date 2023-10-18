台啤球員被爆疑打假球　財長莊翠雲宣誓「零容忍」並承諾這麼做

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陳培瑜則進一步指出，台啤這球隊有非常多狀況，看起來如果台啤有這些內外狀況，財政部更應責無旁貸，要求球隊建立良善治理能力，以這次假球事件，台啤要求球員暫時離隊，這只是針對個案問題，好不容易現在球迷都回來了，球隊調查與自清之外，如何重建球迷的信心，現在連韓國職棒都來台討論如何防打假球，財政部與台酒公司也可以跟中華職棒討論，相信運動球隊都非常樂意跟跨部會長官交流經驗。
她也提到台啤球員的勞健保問題，對此，台酒公司董事長丁彥哲回應，勞健保部分，由於球員來源不一致，但目前所有隊職員都有投保，不是台酒公司或協會投保的。同時，財政部也已指示，因為今年度預算已編列，球季也開打，預估明年會徹底檢討合約跟勞健保，希望在不影響球員收入及福利之下，在法令相關規定下推動這事。
丁彥哲進一步指出，由於隊職員有的是學生兼職，有的屬於經紀公司再跟台酒公司簽約，公司需對職員狀況一一釐清，是否需要台酒協助代投保，不是全部一體適用。立委則希望球員在為球隊效力同時，也可受到好的照顧與保障，要求2個月內盤點完成，丁彥哲也給予承諾。
另外，陳培瑜也要求財政部同步清查所有國、公營事業球隊勞健保狀況，善盡雇主責任，還有台啤球員換約、加保及離退球員補償，同時，今年起被加保的球員薪資不應受到影響，另要求財政部成立國公營事業球隊監督小組，確認相關防賭、社保改革進度，以落實良善治理。對此，莊翠雲也承諾2個月內提出報告。