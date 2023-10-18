勞動部推旅宿業「先僱後訓」企業還可獲補助

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勞動部勞雲嘉南分署長劉邦棟表示，為解決旅宿業缺工問題，協助勞工與雇主供需對接，提供「先僱後訓」方式，企業只要安排職場導師提供新進員工所需職務訓練，工作崗位訓練費用就由勞動部補助，每人每月補助新台幣12000元，最長補助3個月，最多每人可補助到新台幣36000元，不過企業提供新進員工的薪資有門檻限制，不能低於28000元。
劉邦棟還說，如偏遠地區業者申請補助可再加碼3000元，每人每月可補助到新台幣15000元，本專案雲嘉南經核定的偏遠地區包括嘉義縣番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉與台南市楠西區、南化區、左鎮區與龍崎區，歡迎有需求業者申請，一起解決缺工問題。
晶綻花園汽車旅館副理陳南機指出，疫後旅遊復甦，因此房務人員需求大，透過勞動部的疫後改善缺工擴大就業方案得到緩解，且進用人力還可以有補助，減輕在新進人力訓練上不少成本，「非常有感」。
而今年28歲在晶綻花園汽車旅館擔任房務員工作的林小姐，正是受惠於先僱後訓方案的員工，她說，經由職場導師一對一的教導，讓她進步很快，能在最短時間迅速進入狀況，現在整理一間房間大概只需20分鐘，已從菜鳥變成老手，林芳伶也感謝這項方案讓她能進入嚮往的旅宿業工作。
另外，為鼓勵民眾投入疫後缺工專案職缺，待業民眾只要經就業中心推介從事專案缺工工作，勞動部就提供每月6000至13000元、最長12個月的就業獎勵金，目前已有旅宿業、餐飲業及航空站地勤業納入，歡迎有興趣的民眾加入，詳情可洽轄區各就業中心。