10月起新北市圖借書 5000張中信特攻主場職籃門票免費送
為延續亞運熱潮，新北市立圖書館10月份結合閱讀與運動，與中國信託商業銀行以及新北中信特攻籃球隊攜手推出「借書免費看職籃」，邀請到新北中信特攻籃球隊冠軍賽MVP控球後衛林韋翰、與中信飛牡蠣電競戰隊隊長黃楚軒（Gemini）擔任閱讀代言人，自即日起至12月底止，提供5000張職籃入場門票，只要在新北市立圖書館任一分館完成指定閱讀任務，即可免費兌換新北中信特攻籃球隊2023至2024例行賽主場門票2張，還有機會參加抽獎，獲得神秘好禮。
記者吳嘉億／新北報導
新北市立圖書館館長王錦華表示，閱讀是充實心靈最好的方式，運動則是鍛鍊體能、維持身體健康最佳的方法，兩者都是生活中重要的休閒活動，為了鼓勵大家持續閱讀與運動，新北市立圖書館持續辦理充滿運動閱讀風的「閱讀全壘打」系列活動，推出借書免費換中信特攻主場門票的好康；由於「電子競技」今年首次列入亞運正式項目，因此中信飛牡蠣電競戰隊的隊長黃楚軒也將親自到新北市青少年圖書館的「電競館」，與大家分享電競經驗，鼓勵球迷養成運動與閱讀的好習慣。
新北市立圖書館說明，即日起至12月31日止只要到新北市立圖書館任一分館借閱3本書，完成活動問卷，即可免費兌換新北中信特攻籃球隊2023至2024例行賽主場門票2張，還可以參加抽獎活動，有機會獲得中信兄弟或中信特攻的專屬好禮，歡迎大家一起來閱讀好書，感受籃球魅力。詳細活動資訊請至新北市立圖書館網站或閱讀全壘打FB粉專查詢。