中市大安海翁橋完工啟用　絕美拍照景點

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建設局今舉辦海翁橋完工祈福典禮。盧秀燕指出，海翁橋長度不長，但經費達6500萬元，此為近年工程原物料上漲，加上海濱風大、有鹽分，易導致橋梁鏽蝕。考量耐用性，新橋梁使用無柱式的最新工法。此外，海翁橋緊鄰大安濱海樂園與媽祖園區，搭配夕陽美景，相信未來可成為打卡新亮點。
盧秀燕說，市府也在大安投入多項建設，例如從108年至今投入約7922萬元燙平33條道路；也投入約4633萬3000元興建大安區綜合性市民服務大樓，目前工程進行中；另也在大安設置9處iBike站點、提供1條小黃公車路線；而媽祖園區也在興建中，盼帶動大安發展，也歡迎民眾來台中大安玩。
建設局長陳大田指出，舊橋屬鋼構橋梁，過去鏽蝕嚴重，於108年10月拆除，拆除後使南北岸自行車道及觀光路線無法連接，影響當地觀光，因此進行改建，新橋梁採預力混凝土梁橋，比鋼構更耐蝕，南北兩端設置斜坡道與人行道，並連結既有的濱海堤頂自行車道，也銜接北岸大安濱海樂園與南岸媽祖園區，提升當地觀光人潮。
陳大田表示，海翁橋橋址位於北汕漁港(大安港)， 明代叫做「海翁窟港」，往昔這裡曾發現鯨魚，海邊可以看見鯨魚出沒，鯨魚在漢語河洛話叫做「海翁」 ，工程設計納入鯨魚、藍海、沙灘及綠地等景觀元素，地坪線條塑造鯨魚肚及海波浪意象，以簡單俐落、活潑的漸層、波浪及帶狀呈現，讓民眾有更多想像空間。