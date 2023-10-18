台積電放棄龍科3期　台南、高雄、屏東喊聲搶爭取

中市大安海翁橋完工啟用　絕美拍照景點

▲台中市大安區「海翁橋」完工啟用，成為絕美拍照景點，民眾來大安遊玩打卡(圖／建設局提供2023.10.18)
▲台中市大安區「海翁橋」完工啟用，成為絕美拍照景點，民眾來大安遊玩打卡(圖／建設局提供2023.10.18)

記者柳榮俊/台中報導

▲市長盧秀燕表示，在海翁橋能看到美麗濱海夕陽，搭配風電設施，成為絕美拍照景點(圖／建設局提供2023.10.18)
▲市長盧秀燕表示，在海翁橋能看到美麗濱海夕陽，搭配風電設施，成為絕美拍照景點(圖／建設局提供2023.10.18)
台中市大安區原舊有北汕溪虹橋位於濱海地區，鏽蝕嚴重，形成鋼構危橋，影響行人安全，市府建設局斥資6500萬元進行改建。新建橋梁採預力混凝土梁橋，比鋼構更耐蝕，長57公尺，寬6公尺，提供行人與自行車使用，並重新命名「海翁橋」，今( 18）日完工啟用。市長盧秀燕表示，在海翁橋能看到美麗濱海夕陽，搭配風電設施，成為絕美拍照景點，民眾來大安遊玩打卡。

我是廣告 請繼續往下閱讀

建設局今舉辦海翁橋完工祈福典禮。盧秀燕指出，海翁橋長度不長，但經費達6500萬元，此為近年工程原物料上漲，加上海濱風大、有鹽分，易導致橋梁鏽蝕。考量耐用性，新橋梁使用無柱式的最新工法。此外，海翁橋緊鄰大安濱海樂園與媽祖園區，搭配夕陽美景，相信未來可成為打卡新亮點。


盧秀燕說，市府也在大安投入多項建設，例如從108年至今投入約7922萬元燙平33條道路；也投入約4633萬3000元興建大安區綜合性市民服務大樓，目前工程進行中；另也在大安設置9處iBike站點、提供1條小黃公車路線；而媽祖園區也在興建中，盼帶動大安發展，也歡迎民眾來台中大安玩。


建設局長陳大田指出，舊橋屬鋼構橋梁，過去鏽蝕嚴重，於108年10月拆除，拆除後使南北岸自行車道及觀光路線無法連接，影響當地觀光，因此進行改建，新橋梁採預力混凝土梁橋，比鋼構更耐蝕，南北兩端設置斜坡道與人行道，並連結既有的濱海堤頂自行車道，也銜接北岸大安濱海樂園與南岸媽祖園區，提升當地觀光人潮。


陳大田表示，海翁橋橋址位於北汕漁港(大安港)， 明代叫做「海翁窟港」，往昔這裡曾發現鯨魚，海邊可以看見鯨魚出沒，鯨魚在漢語河洛話叫做「海翁」 ，工程設計納入鯨魚、藍海、沙灘及綠地等景觀元素，地坪線條塑造鯨魚肚及海波浪意象，以簡單俐落、活潑的漸層、波浪及帶狀呈現，讓民眾有更多想像空間。

台中巨蛋工程開標　未達法定投標數流標

長照加盟分包業務　議員批政府擺爛不管

市政路延伸招標不順　工程經費暴增5億元

中市容積移轉業務　議員：文化局「掛蛋」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞