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加薩醫院被炸！伊朗痛批以色列「比ISIS更可恨」　警告：時機已至

▲加薩一處醫院17日遭到空襲，造成數百人死傷，不少被爆炸波及的巴勒斯坦人民，都倉皇湧入地區內其他醫院請求救治。（圖／美聯社／達志影像）
▲加薩一處醫院17日遭到空襲，造成數百人死傷，不少被爆炸波及的巴勒斯坦人民，都倉皇湧入地區內其他醫院請求救治。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

巴勒斯坦加薩城（Gaza City）的阿赫利阿拉比醫院（Al-Ahli al-Arabi Hospital），當地時間17日遭空襲轟炸，恐怕造成數百人死傷，此事讓本就不滿以色列的中東國家大為光火，街頭湧現示威潮，伊朗外交部長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）也痛批以色列的所作所為，與極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）無異，甚至有過之而無不及。

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根據《每日郵報》報導，針對加薩醫院被炸、釀成嚴重傷亡一事，國際社會深感震驚並陸續發表譴責，儘管以色列否認發動此次襲擊，反控是巴勒斯坦聖戰組織發射火箭彈失敗才導致悲劇發生，仍無法澆熄許多穆斯林民眾的怒火，包含黎巴嫩、約旦、伊拉克等地，都傳出有抗議民眾衝撞美國及以色列大使館的狀況發生。

伊朗外交部長阿卜杜拉希揚事後也在社群網站X（前身為推特）發文，譴責以色列政府轟炸、屠殺加薩醫院裡上千名無辜婦孺，犯下可怕罪行，全球人類是時候團結起來，反對這個比極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）及其殺戮行為，更可恨的虛假政權。

伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanaani）也透過聲明強烈譴責以色列政府襲擊加薩醫院，導致數百人喪命，怒批這次「大屠殺」涉及野蠻的戰爭罪和種族滅絕，猶太復國主義政權犯下這種獸性和駭人聽聞的錯誤，再次向全世界展示其兇殘、惡毒的本性，絲毫不遵守戰時國際法的原則和規則，呼籲國際社會，特別是聯合國及安理會，應履行國際責任，迅速調查這一事件並予以起訴。

分析認為，伊朗的威脅、加薩醫院遇襲，讓本就緊張的區域局勢更加緊繃，雖然目前為止，俄羅斯和中國的表現都還算克制，但如果伊朗真的介入，那麼俄羅斯很可能會選擇支持它，這將讓事態更複雜，演變成一場牽涉多國的代理人之戰，因為美國勢必將支持以色列。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）18日也表示，以色列必須提供衛星影像，證明自己確實與轟炸加薩醫院一事無關。

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