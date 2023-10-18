NBA／快艇「三星」化學反應佳 主帥Lue讚：完美！這是我想看到的
NBA洛杉磯快艇今（18日）在主場以116:103擊退衛冕軍丹佛金塊，本戰是快艇三星Paul George、Kawhi Leonard、Russell Westbrook第二度合體，本場合計貢獻37分、12籃板與9助攻，終場就以116:103大勝金塊，收下熱身賽2連勝，賽後快艇主帥Tyronn Lue也表示，「在這兩場熱身賽中，我已經看到我想看到的東西，這三個人的合體簡直太完美了。」
記者張志宇/綜合報導
本場Paul George出戰18分鐘，全場13投9中、三分球1投1中拿下全場最高的23分，並搶下5顆籃板，Kawhi Leonard則是出戰17分鐘，全場5投2中、三分球4投2中攻進7分，以及送出2次助攻和抓下2個籃板，Russell Westbrook同樣也出戰17分鐘，全場4投3中、三分球2投1中得到7分，並貢獻5籃板和7助攻。
本季將是快艇三星完整合體的首個球季，對此主帥Tyronn Lue透露，「在這兩場比賽中我已經看到自己想看到的東西，這三個人都已經同時上陣，並且化學反應是我期望的，且他們都打得很好。」
目前快艇開季陣容確定將由三星Paul George、Kawhi Leonard、Russell Westbrook搭配中鋒Ivica Zubac，在首發五人中仍有一人未定，主帥Tyronn Lue則表示，「目前還不一定，但只要讓誰與他們搭配，甚至是我上陣，我看起來也會很強。」