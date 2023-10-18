亂丟垃圾從重處罰！北市環保局新制實施1個半月「裁罰逾4500件」

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環保局說明，「垃圾未依規定排出或隨意棄置」包含一般垃圾、資源垃圾、廚餘及巨大垃圾未依規定排出或隨意棄置及家戶垃圾投置於行人專用清潔箱之違規行為，隨意棄置垃圾包行為易造成破窗效應，造成短時間垃圾堆積成為髒亂點，除影響市容外，更造成清潔人員負擔。該局指出，1張罰單罰3,600元，以北市14公升專用垃圾袋5元換算，等同於720個14公升專用垃圾袋，可供一般家庭使用720天，提醒市民依規定排出垃圾包，以免因小失大。
另外，本次從重處罰亦將「拋棄菸蒂」提高罰鍰至3,600元，環保局表示，菸蒂雖小，其汙染卻是大問題，香菸燃燒過程可產生數千種有害化學物質並集中在菸蒂內，且菸的濾嘴為塑膠材質，在環境中不易分解，故亂丟菸蒂對環境的毒害問題極為嚴重，不僅妨礙市容觀瞻，其中毒素終將隨著流水進入食物鏈回到人體。提醒若菸品使用完畢周邊無熄設施時，應自行熄滅包覆後至合法排出地點丟棄，亦可自備熄袋(盒)承装，共同維護環境。
環保局強調，城市的清潔需要市民與政府共同努力，期待市民朋友均能培養良好的公德心，共同維護市容整潔，體諒清潔人員辛苦與風險，一起營造乾淨優質的生活環境。
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