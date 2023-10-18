高捷3站土地開發案　捷運局召開廉政平臺聯繫會議

高市捷運局今(18)日上午召開「高雄捷運橘線O10站、O13站暨黃線Y15站」廉政平臺聯繫會議，邀請法務部廉政署、臺灣高雄地方檢察署、台灣透明組織理事蕭宏金、高雄市政府政風處及相關工程招商顧問共同與會，就3站捷運土地開發案的辦理狀況及案件後續執行方式進行交流討論。
記者蔡佳宏／高雄報導
會議由捷運局就「廉政平臺辦理情形」、「捷運橘線O10站、O13站及黃線Y15站辦理情形暨大眾捷運法土地開發甄選作業流程」等議題進行專題報告，並請高雄地方檢察署主任檢察官林志祐以「相關案例分享」為主題進行相關法令宣導，藉以提醒機關同仁對於承辦業務與司法實務之正確認知，避免誤蹈法網!
捷運局長吳義隆表示3案總銷售金額均逾百億，開發效益龐大備受各界矚目，為建構承辦同仁安心任事的公務環境，捷運局持續辦理行政透明、宣導講習等廉能措施，並研訂「大眾捷運法土地開發甄選作業流程」供同仁遵循辦理，以確保土地開發案符合法規規定，並使相關行政程序更加完備。
此外為避免爭議並提供各案潛在投資人公平競爭的環境，捷運局已將相關招商資訊及檔案公告於官方網站，將持續秉持「公開透明」、「跨域合作」、「公私協力」及「全民監督」的原則，辦理各招商案件，期能提供各界投資人公平競爭的投資環境。