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柯文哲陣營拒絕折衷方案　侯友宜辦：民眾黨需為藍白無法合作負責

▲ 支持者盼能整合侯友宜（左）、柯文哲（右），共同推出最強的在野候選人，如今藍白合瀕臨破局。（圖／資料照片）
▲ 支持者盼能整合侯友宜（左）、柯文哲（右），共同推出最強的在野候選人，如今藍白合瀕臨破局。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

針對藍白合議題，侯友宜競選辦公室發言人黃子哲今（18）日表示，民眾黨的態度非常明白，就是徹底拒絕他們討論折衷方案的建議。他們早在10月16日已經提出雙方討論折衷方案的建議，希望能在3日內進行會談，民眾黨昨日仍堅持只能無條件接受他們的方案，否則沒有第二次的會談，「不接受就免談」，沒有任何空間。

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黃子哲說，民眾黨現在刻意找各種理由拖延雙方會談時間，企圖藉此讓我方提案因時間因素無法進行，屆時再強迫我方只接受他們的方案。人民的眼睛是雪亮的，如果完全排除我方提案，沒有任何折衷方案，我方實在難以接受，民眾黨就必須為藍白無法合作負起責任。

針對民眾黨發言人戴于文提到，「民眾黨已經提出兩個版本讓國民黨選一個，國民黨不只可以二選一，裡面的內容都還可以談。」黃子哲批評，這根本邏輯不通，玩文字遊戲，實際上就是把「完全依照他們方案」，當成雙方二次會面唯一前提。

黃子哲指出，競辦執行長金溥聰及黨秘書長黃健庭在14日雙方會談中提出「開放式民主初選」方案，並希望進一步磋商。但柯辦總幹事黃珊珊當下表示，她代表競選辦公室、不代表黨部，且民眾黨是集體領導，所以她無法立即回應，必須先帶回去討論。因此金溥聰才會想了解，黃珊珊到底代表誰召開昨日記者會？

黃子哲質疑，戴于文上任柯辦發言人第一天，就錯誤指控侯辦已讀不回，現在是否犯同樣錯誤，不了解內情又不做功課？

黃子哲也強調，關於在野力量整合，侯友宜競辦一向與國民黨黨部有共識，並一同對外發言，無論是會談或召開記者會前，黨秘書長黃健庭都親自到競辦參與會議討論，金溥聰也都先和侯友宜及黨主席朱立倫通話，所以民眾黨如果蓄意把金執行長當成目標，試圖轉移焦點，刻意策略性針對，想塑造金溥聰是阻撓藍白會談的主要障礙，這樣的手法是「司馬昭之心，路人皆知」，大家都看在眼裡。

黃子哲表示，他們仍在等待民眾黨的善意，也已經先提出雙方商討折衷方案的建議，若民眾黨繼續強硬堅持，只能依照他們的方案進行，毫無討論空間，怎麼談得下去？相信他們的支持者無法接受，多數支持藍白合作的民眾也會感到失望。

侯競辦更附註，根據《教育部國語辭典簡編本》「折衷」的意思是：採納雙方意見，取其共同可行之點。例如，ㄉ既然雙方意見頗有差距，何不採取折衷的辦法來謀求共識？

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