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T1／因霍華德認識台灣！台新戰神洋將恩多曾代表塞內加爾打世界盃

▲台新育樂洋將陣容再添大將，211公分中鋒恩多將成臺北戰神禁區守護者，他表示自己是因霍華德而認識台灣。（圖／台新球團提供）
▲台新育樂洋將陣容再添大將，211公分中鋒恩多將成臺北戰神禁區守護者，他表示自己是因霍華德而認識台灣。（圖／台新球團提供）

記者黃建霖/綜合報導

臺北台新戰神今（18）日宣布簽下禁區高塔恩多(Youssoupha Ndoye)，現年32歲的他，身高211公分，來自塞內加爾，自2015年開啟職業生涯迄今已8個賽季，他表示自己是因為「魔獸」霍華德（Dwight Howard）來台打球，而對這個國家有初步認識。

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恩多曾於法國、西班牙、韓國征戰，上賽季重返西班牙聯賽拚戰，繳出場均10.7分，另外，也曾代表塞內加爾國家隊參加2019 FIBA世界盃籃球賽、2021 FIBA非洲錦標賽，總教練布萊恩期盼恩多能以身高優勢為球隊鞏固禁區，搭配其多元的進攻手段，在攻守兩端都能幫助團隊拿下勝利。

披上35號戰袍的中鋒恩多，大學就讀聖文德書院期間，場均貢獻11.8 分、10.1籃板、2.6阻攻，入選大西洋十大聯盟的年度防守第一隊、年度第三隊，自2015年效力NBA發展聯盟馬刺隊開啟職業生涯，2016年起共計六賽季於歐洲征戰法國與西班牙聯盟，曾獲2016-2017法國乙級聯賽冠軍、2019法甲聯賽籃板王，而後轉往亞洲發展，2022年加盟韓國大邱KOGAS飛馬隊，曾有單場22分和17籃板的雙十演出。

此外，為塞內加爾國家隊常客的恩多，於2019年代表塞內加爾國家隊參與FIBA世界盃籃球賽，出賽五場繳出場均11.8分1.4阻攻，其中對戰約旦更拿下全隊最高22分11籃板並有3阻攻演出，於2021年出戰FIBA非洲錦標賽則幫助塞內加爾獲得銅牌。

恩多自我的拚戰信念就是全力以赴，運用自身優勢於攻守兩端盡力幫助球隊，他也提到自己是一名以團隊籃球為優先的球員，「相信與球隊磨合，產生更好的化學效應後，我們能一同贏得更多比賽。」
    
談及對台灣的印象，他表示去年因魔獸霍華德來台而有初步認識，知道台灣有好吃的美食，抵達後的恩多也搶先享用珍珠奶茶與台式牛排，並給予非常高的評價，他也開始期待之後的生活以及新賽季的開始。

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