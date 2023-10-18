T1／因霍華德認識台灣！台新戰神洋將恩多曾代表塞內加爾打世界盃

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披上35號戰袍的中鋒恩多，大學就讀聖文德書院期間，場均貢獻11.8 分、10.1籃板、2.6阻攻，入選大西洋十大聯盟的年度防守第一隊、年度第三隊，自2015年效力NBA發展聯盟馬刺隊開啟職業生涯，2016年起共計六賽季於歐洲征戰法國與西班牙聯盟，曾獲2016-2017法國乙級聯賽冠軍、2019法甲聯賽籃板王，而後轉往亞洲發展，2022年加盟韓國大邱KOGAS飛馬隊，曾有單場22分和17籃板的雙十演出。
此外，為塞內加爾國家隊常客的恩多，於2019年代表塞內加爾國家隊參與FIBA世界盃籃球賽，出賽五場繳出場均11.8分1.4阻攻，其中對戰約旦更拿下全隊最高22分11籃板並有3阻攻演出，於2021年出戰FIBA非洲錦標賽則幫助塞內加爾獲得銅牌。
恩多自我的拚戰信念就是全力以赴，運用自身優勢於攻守兩端盡力幫助球隊，他也提到自己是一名以團隊籃球為優先的球員，「相信與球隊磨合，產生更好的化學效應後，我們能一同贏得更多比賽。」
談及對台灣的印象，他表示去年因魔獸霍華德來台而有初步認識，知道台灣有好吃的美食，抵達後的恩多也搶先享用珍珠奶茶與台式牛排，並給予非常高的評價，他也開始期待之後的生活以及新賽季的開始。