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秋季癢！結節性癢疹害人失眠、飲食障礙飆4.5倍　這藥有解　　　

▲換季時皮膚較敏感的人，經常覺得身上癢，若發現抓過後冒出一顆顆大疹子，小心是「結節性癢疹」。（圖／蔡呈芳教授提供）
▲換季時皮膚較敏感的人，經常覺得身上癢，若發現抓過後冒出一顆顆大疹子，小心是「結節性癢疹」。（圖／蔡呈芳教授提供）

家庭消費中心／綜合報導

又到了換季的時候，許多皮膚比較敏感的人，可能經常覺得身上這裡癢那裡癢，若發現抓過後冒出一顆顆大疹子，要當心是「結節性癢疹」，不但疹子會形成結節，而且癢得厲害，連入睡都不容易，治療也困難。醫師說，根據最新研究，生物製劑可有效改善結節性癢疹，也帶給患者新的選擇。

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台大醫院皮膚部主任蔡呈芳說，結節性癢疹是一種慢性皮膚病，好發於中壯年及老人，病灶有明顯較大、偏硬的顆粒狀結節，甚至融合成板塊，多數原因不明，但與民眾單純因習慣摳抓而長出癢疹，或因洗腎、糖尿病造成的皮膚癢明顯不同，尤其特別的是，由於結節性癢疹「抓了才會發生」，因此患者背部肩胛處無法輕易搔抓的部位，常會留下一片潔淨肌膚，身體其他部位則常有結節病灶。

▲結節性癢疹。（圖／台大醫院皮膚部主任蔡呈芳教授提供）
▲結節性癢疹是一種慢性皮膚病。（圖／蔡呈芳教授提供）
蔡呈芳表示，結節性癢疹是免疫系統與皮膚組織相互影響的疾病，也涉及神經系統，從病灶切片檢查可發現，結節性癢疹有小神經增生肥厚及纖維化現象，因此往往只要有一顆結節發癢，將引爆連環「癢彈」，全身其他結節也一起癢，使得病人常搔抓破皮、用痛感克服癢感，結果換來血跡斑斑、愈抓愈癢，甚至反覆感染，嚴重還可能引發敗血症。

結節性癢疹讓人癢到無法入眠，恐進一步引發其他身心疾病，研究指出，患者併發飲食障礙症風險是一般人的4.5倍，產生自殘行為或發生注意力不足過動症的風險則為3倍，導致憂鬱、情緒障礙甚至思覺失調症的風險約2倍。

▲越抓越癢，小心抓出結節性癢疹。（圖／蔡呈芳教授提供）
▲越抓越癢，小心抓出結節性癢疹。（圖／蔡呈芳教授提供）
蔡呈芳指出，民眾若有結節性癢疹的症狀，應盡快就醫檢查並積極治療，不過傳統治療一直有侷限，包括類固醇、冷凍治療、紫外線光療與口服免疫抑制劑等，不是療效有限，就是副作用嚴重，近年才有生物製劑可明顯改善症狀，且已於10月獲食藥署核准用於中重度結節性癢疹。

根據蔡呈芳日前出席歐洲皮膚病與性病學會年會發表的生物製劑臨床試驗，全球共收錄超過150名病人，其中包括台大醫院13名成年患者，結果顯示治療半年可顯著改善皮膚搔癢與結節病灶，甚至有機會讓皮膚恢復平整，改善外觀、生活品質。

▲結節性癢疹治療方式。（圖／蔡呈芳教授提供）
▲結節性癢疹治療方式。（圖／蔡呈芳教授提供）

 

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