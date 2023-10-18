秋季癢！結節性癢疹害人失眠、飲食障礙飆4.5倍　這藥有解　　　

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蔡呈芳表示，結節性癢疹是免疫系統與皮膚組織相互影響的疾病，也涉及神經系統，從病灶切片檢查可發現，結節性癢疹有小神經增生肥厚及纖維化現象，因此往往只要有一顆結節發癢，將引爆連環「癢彈」，全身其他結節也一起癢，使得病人常搔抓破皮、用痛感克服癢感，結果換來血跡斑斑、愈抓愈癢，甚至反覆感染，嚴重還可能引發敗血症。
結節性癢疹讓人癢到無法入眠，恐進一步引發其他身心疾病，研究指出，患者併發飲食障礙症風險是一般人的4.5倍，產生自殘行為或發生注意力不足過動症的風險則為3倍，導致憂鬱、情緒障礙甚至思覺失調症的風險約2倍。
蔡呈芳指出，民眾若有結節性癢疹的症狀，應盡快就醫檢查並積極治療，不過傳統治療一直有侷限，包括類固醇、冷凍治療、紫外線光療與口服免疫抑制劑等，不是療效有限，就是副作用嚴重，近年才有生物製劑可明顯改善症狀，且已於10月獲食藥署核准用於中重度結節性癢疹。
根據蔡呈芳日前出席歐洲皮膚病與性病學會年會發表的生物製劑臨床試驗，全球共收錄超過150名病人，其中包括台大醫院13名成年患者，結果顯示治療半年可顯著改善皮膚搔癢與結節病灶，甚至有機會讓皮膚恢復平整，改善外觀、生活品質。