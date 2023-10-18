NBA／KD願參加奧運！憂美國籃協不選他 自嘲是國家隊祖父級人物
儘管2023籃球世界盃美國男籃打進4強，但最終在季軍戰敗給加拿大，隨著美國男籃兵敗世界盃，美國籃協也誓言將在明年巴黎奧運組成最強國家隊，對此鳳凰城太陽球星Kevin Durant也在近日接受《Yahoo Sports》記者Vincent Goodwill採訪時表示，「我100％想參戰，但這必須取決於他們會不會將我納入名單內。」
記者張志宇/綜合報導
對於能否順利入選國家隊，Kevin Durant直言，「我100％想參戰，不過這取決於誰來做決定，我承諾參加明年夏天的巴黎奧運，不過得取決於美國籃協是否願意讓我加入，我懷疑他們會拒絕我，因為我在國家隊體系太久了，我覺得我在國家隊體系已是祖父級人物，我在那邊真的打太久了。」
美國男籃在世界盃失利後，就有多位NBA球星表態願意參戰明年巴黎奧運，但根據《ESPN》透露，「美國隊總監Grant Hill並不會對所有主動表態的大咖球星發出邀請，仍會經過討論後才會決定。」
Kevin Durant在上屆東京奧運率領美國隊奪金後，身上已有3枚冠軍戒指，若在參戰明年巴黎奧運，將有機會拿下生涯第4金，且目前已超越「甜瓜」Carmelo Anthony，成為奧運歷史得分王。