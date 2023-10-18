快訊／大樂透10/17頭獎1.95億！幸運兒「一注獨得」　中獎縣市曝

關鍵藍白合！最新民調曝　「柯侯配」、「侯柯配」都贏「賴蕭配」

▲2024總統大選倒數不到三個月，各政黨、候選人都在積極投入選戰中。（圖/NOWnews合成照）
▲2024總統大選倒數不到三個月，各政黨、候選人都在積極投入選戰中。（圖/NOWnews合成照）

記者張嘉哲/綜合報導

2024總統大選已經倒數最後不到3個月，目前藍白是否會合作也還未有結論，鴻海創辦人郭台銘是否會參選到底有所異動也不一定。根據最新民調，如果對戰組合是「三角督」的情況，以民進黨賴清德支持度最高；而如果是「藍白合」的組合來看，不管事「柯侯配」還是「侯柯配」，都是贏過綠營的「賴蕭配」，顯見藍白合作的關鍵性非常高。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果，如果最終是以「三腳督」的對戰組合上場，民進黨賴清德支持度獲34.7%、國民黨侯友宜其次以27.4%緊追、民眾黨柯文哲則是25.5%屈居第三。

▲民進黨總統候選人賴清德在三腳督的情況下，民調暫居第一。（圖／總統府提供）
▲民進黨總統候選人賴清德在三腳督的情況下，民調暫居第一。（圖／總統府提供）
而如果郭台銘最後完成連署並且參選，選戰是「四腳督」的情況下，支持度分別為賴清德33.6%、侯友宜26.7%、柯文哲22.1%、郭台銘9.7%。值得注意的是，郭台銘如果加入戰局，賴清德、侯友宜、柯文哲支持度分別減少1.1、0.7與3.4個百分點，顯見郭台銘參選是對柯文哲影響最大！

至於現在最夯的「藍白合」話題，目前尚未取得共識，不過根據調查結果顯示，如果是組成「侯柯配」，其支持度達42.6%，勝過「賴蕭配」的支持度37.4%；而如果是「柯侯配」，其支持度為43.5%、「賴蕭配」支持度35.6%，雙方都有一段差距。

▲藍白如果合作，不管是侯柯配還是柯侯配，目前民調都是贏過綠營的賴蕭配。（圖/NOWnews組合照）
▲藍白如果合作，不管是侯柯配還是柯侯配，目前民調都是贏過綠營的賴蕭配。（圖/NOWnews組合照）
至於郭台銘跟賴佩霞加入戰局的話，如果藍白推出「侯柯配」支持度38.3%、「賴蕭配」35.1%、「郭賴配」10.3%；若藍白是推出「柯侯配」，則支持度分別為「柯侯配」39.0%、「賴蕭配」34.0%、「郭賴配」8.8%，藍白以及綠營是拉近差距，再度顯示郭台銘加入戰局影響藍白選票較多。

▲賴佩霞出任郭台銘副手，黃光芹認為賴想必心知肚明，自己最多不過是4個月的臨演。（圖／記者陳明中攝，2023.09.14）
▲郭台銘、賴佩霞組合放進「藍白合」、「賴蕭配」當中，目前民調暫居最後，（圖／記者陳明中攝）
此次民調由《ETtoday民調雲》負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2023年10月15日至10月16日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」方式通知，進行網路問卷調查。回收有效樣本數為1,582份，抽樣誤差在95%信心水準下，為±2.46%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部112年9月底人口統計資料與111年12月底現住人口教育程度，進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

更多「藍白合掀藍軍風暴」相關新聞。

藍白合可能破局？揭柯文哲「內心早有4盤算」　他斷言最後結局

幫侯友宜站台！馬英九忘手上有麥克風　對他「10字真心話」全收音

王世堅粉專風格改變了！最新「日系新髮型」曝光　選民狂讚團隊強

郭台銘拼連署出招！合體網紅翻桌唱《我姓郭》：沒人賺得比我多

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞