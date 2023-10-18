關鍵藍白合！最新民調曝　「柯侯配」、「侯柯配」都贏「賴蕭配」

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而如果郭台銘最後完成連署並且參選，選戰是「四腳督」的情況下，支持度分別為賴清德33.6%、侯友宜26.7%、柯文哲22.1%、郭台銘9.7%。值得注意的是，郭台銘如果加入戰局，賴清德、侯友宜、柯文哲支持度分別減少1.1、0.7與3.4個百分點，顯見郭台銘參選是對柯文哲影響最大！
至於現在最夯的「藍白合」話題，目前尚未取得共識，不過根據調查結果顯示，如果是組成「侯柯配」，其支持度達42.6%，勝過「賴蕭配」的支持度37.4%；而如果是「柯侯配」，其支持度為43.5%、「賴蕭配」支持度35.6%，雙方都有一段差距。
至於郭台銘跟賴佩霞加入戰局的話，如果藍白推出「侯柯配」支持度38.3%、「賴蕭配」35.1%、「郭賴配」10.3%；若藍白是推出「柯侯配」，則支持度分別為「柯侯配」39.0%、「賴蕭配」34.0%、「郭賴配」8.8%，藍白以及綠營是拉近差距，再度顯示郭台銘加入戰局影響藍白選票較多。
此次民調由《ETtoday民調雲》負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2023年10月15日至10月16日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」方式通知，進行網路問卷調查。回收有效樣本數為1,582份，抽樣誤差在95%信心水準下，為±2.46%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部112年9月底人口統計資料與111年12月底現住人口教育程度，進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。
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