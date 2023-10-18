北流1.9億爭議款北市府放話要告文化部　簡舒培：放話對北市不利

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簡舒培發言時指出，本會期是預算編列的重要會期，邀請蔣萬安到黨團說明是希望良性溝通，共同讓北市更好，但對於北流1.9億元爭議款仍必須抗議，因為是前朝市長柯文哲的爛攤子，在政治責任尚未釐清之下，這樣的放話對北市府不利，這不是一個負責任的行為。
簡舒培說，文化部到底做了甚麼事對不起台北市？這不是就是柯文哲留下來的爛攤子嗎？他認為這樣的放話對台北市的市政不利；黨團有願意和市府一起解決爛攤子，但不是把爛攤子的責任往中央丟，這是黨團必須要抗議的一件事。
蔣萬安表示，市府除了先跟廠商溝通，也跟文化部溝通，看這款項是不是可以透過共識，看怎麼樣支應，合約也有相關規定，副市長李四川和商溝通得到共識，可以先用墊付款的方式，這案子也送到議會，希望議員可以支持，避免不斷增加利息，這些錢也是市民的納稅錢。
蔣萬安說，北流興建，台北市政府是受委託的代辦機關，文化部是預算機關，前市府就是協助代辦把北流蓋好，現在希望和中央文化部溝通協調，包括經營權和所有權是不是移撥給台北市政府，市府都願意持續溝通。
另外，蔣萬安今向民進黨團報告5個重大法案和議案、預算案。蔣萬安說，重大議案牽涉到教育局的校舍改建、產發局市場改建，以及都發局社宅，還有文化局的北流、北藝，預算由主計處說明歲入歲出，他說，未來就是做好溝通 ，議員有任何問題，市府都會盡力回覆。