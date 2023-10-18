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北流1.9億爭議款北市府放話要告文化部　簡舒培：放話對北市不利

▲台北市長蔣萬安赴民進黨團說明預算，現場氣氛融洽。（圖／記者邱新博攝，2023.10.18）
▲台北市長蔣萬安赴民進黨團說明預算，現場氣氛融洽。（圖／記者邱新博攝，2023.10.18）

記者邱新博／台北報導

針對北流1.9億爭議款由台北市墊付，台北市長蔣萬安上周赴台北市議會國民黨團說明預算案與重大政策時，文化局長蔡詩萍表示，若文化部不給錢，將採取法律途徑。蔣萬安今再赴民進黨團說明預算與政策時，民進黨團總召簡舒培表示，1.9億元爭議款是前市長柯文哲的爛攤子，北市府放話的行為十分不負責。蔣萬安回應，與文化部溝通，也討論所有權是否移撥。

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蔣萬安今赴民進黨團說明預算，他到場後逐一和民進黨議員握手寒暄，議員洪健益除了讚他的時裝周服裝很好看，但請他脫下西裝，不要有「偶包」。

簡舒培發言時指出，本會期是預算編列的重要會期，邀請蔣萬安到黨團說明是希望良性溝通，共同讓北市更好，但對於北流1.9億元爭議款仍必須抗議，因為是前朝市長柯文哲的爛攤子，在政治責任尚未釐清之下，這樣的放話對北市府不利，這不是一個負責任的行為。

簡舒培說，文化部到底做了甚麼事對不起台北市？這不是就是柯文哲留下來的爛攤子嗎？他認為這樣的放話對台北市的市政不利；黨團有願意和市府一起解決爛攤子，但不是把爛攤子的責任往中央丟，這是黨團必須要抗議的一件事。

蔣萬安表示，市府除了先跟廠商溝通，也跟文化部溝通，看這款項是不是可以透過共識，看怎麼樣支應，合約也有相關規定，副市長李四川和商溝通得到共識，可以先用墊付款的方式，這案子也送到議會，希望議員可以支持，避免不斷增加利息，這些錢也是市民的納稅錢。

蔣萬安說，北流興建，台北市政府是受委託的代辦機關，文化部是預算機關，前市府就是協助代辦把北流蓋好，現在希望和中央文化部溝通協調，包括經營權和所有權是不是移撥給台北市政府，市府都願意持續溝通。

另外，蔣萬安今向民進黨團報告5個重大法案和議案、預算案。蔣萬安說，重大議案牽涉到教育局的校舍改建、產發局市場改建，以及都發局社宅，還有文化局的北流、北藝，預算由主計處說明歲入歲出，他說，未來就是做好溝通 ，議員有任何問題，市府都會盡力回覆。

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